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長榮航空招募近百名地勤 起薪4.3萬元

2025/4/2 21:10（4/2 21:26 更新）
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隨著全球航空市場擴大，長榮航空持續增班及布局全新航點，為廣攬優秀人才，長榮航空2日宣布啟動2025年第2梯地勤人員招募，即日起至13日接受報名，釋出近百名職缺。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月2日
隨著全球航空市場擴大，長榮航空持續增班及布局全新航點，為廣攬優秀人才，長榮航空2日宣布啟動2025年第2梯地勤人員招募，即日起至13日接受報名，釋出近百名職缺。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月2日
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）長榮航空今年初才釋出百個地勤職缺，因持續增班及布局全新航點，將再招募客服、資安等近百名地勤人員，大學畢業者起薪新台幣4萬3000元起。

長榮航空今天發布新聞稿，隨著全球航空市場擴大，長榮航空也持續增班及布局全新航點，為廣攬優秀人才，啟動2025年第二梯地勤人員招募，報名日期自即日起至4月13日，釋出近百名職缺。

長榮航空說，這次地勤職缺涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，意者可至長榮航空網站報名。

長榮航空公布這次地勤人員招募，包含：客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派/管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員。

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長榮航空指出，招募的地勤人員，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點，預計7至8月分批報到，歡迎應屆畢業生踴躍報考，未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。

除地勤人員外，長榮航空今年預計晉用約160名機師，採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，空服員招募則依運能需求評估，滾動式辦理招募。（編輯：李亨山）1140402

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