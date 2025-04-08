吳德榮：本週2波鋒面防雨 14日起日夜溫差逾15度

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（中央社記者張雄風台北8日電）氣象專家吳德榮今天表示，明晚起至10日本週首波鋒面通過、12日午後至13日上午第2波鋒面通過，皆有雷擊、強風及強降雨發生機會；14日至17日天氣晴熱如夏，留意日夜溫差逾15度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地多雲時晴，各地區最高氣溫皆可達攝氏30度以上，南部最高氣溫甚至達34度，白天微熱、早晚略偏涼。山區及花東偶有局部少量、短暫降雨的機率。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬，明晚至10日第1波鋒面通過，中部以北、南部山區轉有陣雨或雷雨，慎防雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的發生，氣溫略降；10日晚至11日天氣好轉，氣溫回升。

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吳德榮進一步提到，12日下午至13日上午第2波鋒面快速通過，氣溫降，全台轉有陣雨或雷雨，亦有「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率；13日下半天起天氣迅速好轉，轉為晴朗穩定的天氣。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，14至17日高氣壓影響，氣溫回升，連4天各地白天「晴熱如夏」早晚涼，日夜溫差超過15度；15日起西半部清晨容易起霧。（編輯：黃名璽）1140408