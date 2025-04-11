男子身材偏瘦酒後突心肌梗塞 壞膽固醇超過2倍

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）41歲男子日前和友人喝酒後突感胸悶，喘不過氣，就醫發現為急性心肌梗塞，緊急手術。醫師發現男子身材偏瘦，但低密度膽固醇超過正常值的2倍，從不體檢，差點害自己送命。

李綜合醫院今天發布新聞稿，駐診在大甲李綜合醫院的台中榮總心臟內科主治醫師黃祺耀表示，男子喝酒後情緒激動、大聲說話，未料胸口突疼痛，不停冒冷汗，緊急送醫，經抽血檢驗、換算酒測值達1.04毫克，檢查發現血管阻塞，研判是急性心肌梗塞，馬上手術才救回一命。

黃祺耀說，男子身高約170公分，體重約60多公斤，身材偏瘦，一般人認為，身材肥胖的人膽固醇比較容易過高，這名患者抽血檢查發現總膽固醇高達335mg/dl，是正常值的1.5倍，三酸甘油脂也超過正常值，追問得知過去都沒有體檢過。

黃祺耀強調，許多民眾可能認為「我很年輕，人都好好的沒事幹嘛做檢查？」卻不知很多人跟這名患者一樣，膽固醇異常的高卻不自知。男子術後經過藥物治療，已控制良好。

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黃祺耀表示，有部分族群的民眾罹患「家族性高膽固醇血症」，導致血液中有非常高的膽固醇濃度，長期不理會，恐讓血管硬化，有阻塞、病變的風險。臨床上也有不少瘦子膽固醇過高，雖然膽固醇高對身體沒有立即的不適感，長期下來，卻增加罹患心血管疾病風險，容易動脈粥狀硬化，提高中風的風險。

黃祺耀建議，避免膽固醇過高，能以白肉取代紅肉，也要多食用燕麥、木耳、海帶等富含水溶性纖維食物，不要忘記要按時體檢，抽血檢查除了解總膽固醇數值，也要注意壞的低密度膽固醇數值，才能降低罹患心血管疾病。（編輯：陳政偉）1140411