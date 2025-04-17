爛尾樓修法 立院法制局建議住家應公安申報

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（中央社記者陳俊華台北17日電）台中市清水區一棟大樓在3月坍塌，台中市政府促中央檢討爛尾樓修法。立法院法制局報告指出，針對違章建築的爛尾樓，建議修法讓一般住家也應辦理公安申報，未依法申報達3次以上，將由地方主管機關強制辦理公安檢查。

台中市清水區一處近50年大樓，5、6樓疑因年久失修，在3月22日凌晨坍塌。台中市政府建請中央考慮有關「爛尾樓」處理，盡速檢討相關修法，讓各縣市可依規處置。

立法院法制局最新議題研析「爛尾樓公共安全問題之法制探討」報告指出，該建物4樓以上已封閉，建物結構龜裂滲水且年久失修，危及居住安全，但如此明顯的爛尾樓竟未被列管，已然成為公安危險的一大隱憂。

報告表示，「爛尾樓」通常是指未能按計畫完工，或不符合建築法標準的建案。這種建到一半的房子，有尚未完成建造，完全沒辦法入住的爛尾樓；也有像台中坍塌的建物一樣，已依照建造執照完成，但之後又加蓋的違章建築爛尾樓，種類複雜。

報告指出，尚未完成建造的爛尾樓，屬「工程中止或廢止」情形，按建築法規定，應即申報地方主管機關備案，違者得處新台幣9000元以下罰鍰。但建案每戶開價都高達上千萬甚至上億元，僅處9000元罰鍰根本無法達到嚇阻效果，這項申報規定有如虛設。

報告說，台中這棟建物4年前就發生過樓頂女兒牆墜落意外，部分住戶因此以鋼板加固梁柱，顯見並非不知該建物具公安危險，卻仍繼續居住也不願通報的原因，是因居民多為低收入戶，每月以低價承租，若通報危樓被迫搬離，恐無力負擔下個租屋處。這種居住不正義使該建物因而變成「爛尾樓未爆彈」。

報告指出，針對尚未完成建造的爛尾樓，建議研議修正建築法，比照都更條例規定，經一定比率私有土地與私有合法建築物所有權人數及所有權面積同意，就可交由地方主管機關代為處分財產權。鼓勵將懸而未決的產權問題交由地方主管機關處理，避免爛尾樓成長期公安問題釀災。

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報告表示，針對違章建築的爛尾樓，則建議修正建築法，讓一般住家與供公眾使用的建築物一樣，也「應」辦理公安申報，且地方主管機關應辦理公安申報檢查；如有人手不足情形，至少針對30年以上成屋等優先檢查。

報告說，建議研議修正公寓大廈管理條例，針對未依法申報達3次以上的公寓大廈，由地方主管機關強制辦理公安檢查；如仍拒絕公安檢查者，建議得參照建築法規定，處區分所有權人6萬元以上30萬元以下罰鍰，要求限期改善並得連續處罰，必要時更可停止供水供電。（編輯：蘇志宗）1140417