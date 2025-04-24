華梵熟齡母子檔學生 創新共學辦書畫展

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（中央社記者許秩維台北24日電）3名年逾50歲的華梵大學熟齡學生和20歲出頭的大學生，組成花甲少年的組合，其中2人還是母子檔，4人攜手創新共學並舉辦書畫作品展，讓花鳥、蟲草、山水、人物等創作躍然紙上。

華梵大學今天發布新聞稿指出，華梵推動創新共學計畫，許多學生在此制度激勵下，主動尋找學習夥伴，組成團隊提出計畫，經學校審核通過後可獲頒獎助學金，並培養創新實作能力。

華梵大學佛教藝術系學生王力紅、司徒會中、路麗珠以及美術與文創系學生詹春秋等4人，共同推出創新共學成果，於華梵文物館舉行「大崙山四季繁華」書畫作品展。

除了司徒會中為高中應屆畢業直接考上華梵的學生，其他3人都是年逾50歲的熟齡學生，其中王力紅又是司徒會中的母親，這4人組成「花甲少年」與「母子檔」共學的有趣組合。

華梵大學提到，鑽研宋代宮廷畫超過30年的知名藝術家王力紅，與先生司徒錦鷹均是兩岸知名畫家，兩人陪著欲報考華梵佛藝系的兒子到校參觀時，王力紅一眼愛上這個環境，又聽聞可透過單獨招生管道「帶藝入學」，便決定重返校園，與兒子成為同班同學，一起上課進修。

王力紅分享，從感情上來說，她學了佛法，開始畫佛畫，但衝擊最大的則是技法，以前她的畫風富麗堂皇，注重結構與裝飾性，現在講究密與疏的融合，畫風更精緻與注重意境，也貼近時代感，在色彩與材質上都有所改變。

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同樣參與創作的學生路麗珠剛過65歲生日，之前從事醫護管理工作的她，4年前到華梵念書，並搬進學校與年輕同學一起住宿，體驗各種有趣課程，此次不僅展出拿手的山水畫，還嘗試水彩小品創作。

參與創作的美術系學生詹春秋熱衷公益，1月曾帶一票熟齡同學回九份老家，舉辦寫春聯、畫版畫的街頭活動，吸引許多遊客和外國人參加。她提到，自己原是美術素人，在華梵學習3年後，現在還能舉辦展覽，未來將持續在校外舉辦藝術與公益活動，讓大眾知道熟齡上大學的價值。（編輯：吳素柔）1140424