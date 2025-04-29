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侵襲性肺鏈創6年新高 羅一鈞：免疫負債加流感影響

2025/4/29 17:49（4/29 18:11 更新）
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衛福部疾管署表示，國內今年截至28日，已累計125例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），為近6年同期新高。疾管署發言人羅一鈞（左）指出，今年疫情較往年嚴重，推測仍與免疫負債有關，加上今年初流感疫情較嚴重，IPD疫情通常會伴隨流感疫情升高，因此導致IPD疫情也較前幾年高。中央社記者曾以寧攝 114年4月29日
衛福部疾管署表示，國內今年截至28日，已累計125例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），為近6年同期新高。疾管署發言人羅一鈞（左）指出，今年疫情較往年嚴重，推測仍與免疫負債有關，加上今年初流感疫情較嚴重，IPD疫情通常會伴隨流感疫情升高，因此導致IPD疫情也較前幾年高。中央社記者曾以寧攝 114年4月29日
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（中央社記者曾以寧台北29日電）疾管署今天表示，國內今年截至28日，已累計125例侵襲性肺炎鏈球菌感染症，為近6年同期新高，其中14例死亡。疾管署發言人羅一鈞推測，可能是受免疫負債與今年流感疫情影響。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天說明，依據監測資料，國內今年截至4月28日累計125例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例，病例數為近6年來同期新高，其中14例死亡。

郭宏偉指出，今年累計病例數以65歲以上占41%、男性占61%為多；死亡病例以50至64歲占50%、男性占64%為多；死亡病例中逾9成未完成接種2劑肺炎鏈球菌疫苗。

羅一鈞表示，在感染肺炎鏈球菌後，可能引起肺炎、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與嚴重併發症，好發於嬰幼兒及65歲以上長者，死亡率可達5%到8%。

羅一鈞指出，今年疫情較往年嚴重，推測仍與免疫負債有關，加上今年初流感疫情較嚴重，IPD疫情通常會伴隨流感疫情升高，因此導致IPD疫情也較前幾年高。

羅一鈞表示，已於2023年10月起，陸續將65歲以上長者及19至64歲IPD高風險對象納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種實施對象，提供1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，以及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗接種。不過截至今年4月28日止，長者2劑接種完成率24.9%，估計仍有約215萬名長者尚未接種任1劑肺炎鏈球菌疫苗。

疾管署說明，除65歲以上長者，19至64歲IPD高風險對象，包括脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者，亦為符合接種資格對象，可檢具診斷書等相關佐證資料，或經醫師依健保就醫資料或病歷等評估後接種。

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另外，IPD高風險對象自今年3月10日開放接種13價疫苗，5月5日起將陸續間隔滿8週，疾管署提醒符合資格民眾接續接種23價疫苗，以獲得完整免疫保護力。

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