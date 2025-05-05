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成年女性逾半腰圍過粗 醫籲母親節用擁抱關心健康

2025/5/5 16:01（5/5 16:31 更新）
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演員趙小僑（左）、劉子銓（右）母子檔5日出席台灣肥胖醫學會「抱抱媽咪就能量腰圍！」記者會，呼籲大家母親節可以透過「擁抱」，了解母親的腰圍是否超標。中央社記者曾以寧攝 114年5月5日
演員趙小僑（左）、劉子銓（右）母子檔5日出席台灣肥胖醫學會「抱抱媽咪就能量腰圍！」記者會，呼籲大家母親節可以透過「擁抱」，了解母親的腰圍是否超標。中央社記者曾以寧攝 114年5月5日
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（中央社記者曾以寧台北5日電）國內成年女性逾半腰圍過粗。醫師指出，女性常在產後、更年期2時期變胖，但腰圍每增10公分，心血管疾病風險就升3.4%，呼籲母親節大家透過「擁抱」關心媽媽腰圍健康。

母親節將至，台灣肥胖醫學會今天召開「抱抱媽咪就能量腰圍！」記者會，鼓勵所有孩子給媽媽、婆婆、女性長輩1個環手「擁抱」，簡易測量腰圍，關心她的心血管健康。

台灣肥胖醫學會理事長林文元簡報說明，根據國健署資料，台灣19歲以上女性腰圍超標率達52.9%，45到64歲超標比例為59%，64到74歲甚至達75%。而其中成年女性肥胖的2大高峰時期，就是產後與更年期。

林文元指出，因懷孕期間飲食、坐月子習俗，導致75%婦女在產後1年仍無法回到懷孕前體重，且平均因懷孕滯留1.6到4.1公斤體重。更年期則因雌激素下降，代謝大幅減少，若活動量不足、飲食不當，腹部脂肪更易堆積，體重平均增加約3.4公斤，腰圍增加5.7公分。

演員趙小僑分享，自己以前怎麼吃都不會胖，但人工生殖求子期間卻開始發福，生下女兒後更所有心思都在孩子身上，直到感受到新陳代謝變慢，即使試過晚間空腹、積極運動等方法，都沒有用，隨便稍微吃頓豐盛一點的，就會小腹凸出。幸在醫生引導下，透過飲食有效控制體重。

肥胖不僅影響外觀，更影響健康。成大醫院家庭醫學部主任吳至行指出，「萬惡肥為首，百病胖為先」，肥胖與憂鬱、焦慮、哮喘、脂肪肝、膽結石、不孕、失禁、膝關節炎、睡眠呼吸中止、背痛、痛風等200多種疾病有關。

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其中最值得注意的是心血管疾病與糖尿病。吳至行說，腰圍反映內臟脂肪多寡，醫學研究發現，女性腰圍每增加10公分，心血管疾病風險就會上升3.4%：且腰圍大於88公分的女性，罹患高血壓的風險為正常腰圍女性的5.53倍、糖尿病風險為5.38倍。

女性腰圍只要超過80公分，就屬於肥胖。林文元指出，160公分成人的雙手若繞過媽媽腰部，交疊握住手肘時，環抱內徑約為身高的一半，即為80公分，正好是女性的腰圍標準，因此母親節時可以透過此簡易方式，了解母親的腰圍是否超標。（編輯：李亨山）1140505

台灣肥胖醫學會5日舉行「抱抱媽咪就能量腰圍！」記者會，鼓勵所有孩子給媽媽、女性長輩一個環手「擁抱」，簡易測量腰圍，關心她的心血管健康，演員趙小僑（右2）也分享體重控制心得。中央社記者曾以寧攝 114年5月5日
台灣肥胖醫學會5日舉行「抱抱媽咪就能量腰圍！」記者會，鼓勵所有孩子給媽媽、女性長輩一個環手「擁抱」，簡易測量腰圍，關心她的心血管健康，演員趙小僑（右2）也分享體重控制心得。中央社記者曾以寧攝 114年5月5日
林文元
調查：台灣約2成肥胖兒童有中度以上脂肪肝
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