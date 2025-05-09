吳德榮：午後變天 母親節有陣雨或雷雨

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）氣象署發布高溫資訊，台南、高雄、台東防攝氏36度以上。氣象專家吳德榮說，各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，而10、11日梅雨季第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨。

中央氣象署今天表示，受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，並發布高溫資訊，中午前後台南市、高雄市、台東縣為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地多雲時晴，白天炎熱，水氣略增，不穩定度略提高，午後有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢出現的機率。

吳德榮指出，10、11日梅雨季第2波移動性鋒面南下，轉有陣雨或雷雨，慎防劇烈天氣，北台明顯轉涼。

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吳德榮表示，12日鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴；13、14日各地區持續晴朗無雲。3天白天炎熱（最高氣溫約35度以上）、紫外線強，要注意防曬、防中暑，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意（最低氣溫降至17度以下），日夜溫差大，應注意穿著調整。

吳德榮指出，15至18日各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式皆顯示，12日開始一整週「熱如炎夏」，皆無「梅雨鋒」侵擾台灣的模擬。（編輯：方沛清）1140509