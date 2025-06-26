慶祝奧萬大7/1生日 限時6天門票10元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）慶祝奧萬大國家森林遊樂區7月1日生日，管理機關南投林業分署今天表示，7月1日至7月6日入園門票只要10元，歡迎民眾炎炎夏日到海拔約1200公尺的奧萬大踏青、享受森林芬多精。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，奧萬大國家森林遊樂區民國83年7月1日開園，為慶祝奧萬大7月1日生日、鼓勵民眾多到戶外活動體驗台灣森林之美，7月1日至7月6日推出門票新台幣10元銅板價優惠，歡迎民眾暑假多到奧萬大踏青旅遊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

南投林業分署表示，炎炎夏日，位於中海拔山區的奧萬大國家森林遊樂區海拔高度約1200公尺，平均氣溫比平地低攝氏5度至8度，涼爽宜人，是夏日踏青、大口呼吸的好地方，還有蝶飛、蟲鳴、鳥猴嬉遊、群蛙歡唱，倘佯森林步道更可享受森林芬多精及「活氧」。

南投林業分署表示，奧萬大走過31個年頭，近年雖受極端天氣造成部分設施毀損，為提供更好遊客體驗服務，已陸續修復園區「好漢坡步道」、「清水溪橋」等重要遊憩設施，讓踏青健行有更好體驗。（編輯：謝雅竹）1140626