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台北市長選舉政見發表會
台北市選舉委員會舉辦的市長候選人公辦政見發表會11日下午登場，台北市長柯文哲、民主進步黨候選人姚文智、無黨籍候選人李錫錕及吳蕚洋皆參加；國民黨候選人丁守中因競選總部同時在凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，所以沒有出席。
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台北市長選舉政見發表會2/3

公辦政見會 姚文智批柯文哲比國民黨還國民黨

最新更新：2018/11/11 17:30
民進黨台北市長候選人姚文智（圖）11日下午出席第7屆市長候選人公辦政見發表會，詳述大巨蛋解決方法、大規模公辦都更等政見，也批評現任市長柯文哲這4年讓大家徹底失望。中央社記者張皓安攝　107年11月11日
民進黨台北市長候選人姚文智（圖）11日下午出席第7屆市長候選人公辦政見發表會，詳述大巨蛋解決方法、大規模公辦都更等政見，也批評現任市長柯文哲這4年讓大家徹底失望。中央社記者張皓安攝　107年11月11日

（中央社記者梁珮綺、王揚宇台北11日電）台北市選委會舉辦第7屆市長候選人公辦政見發表會今登場，獨缺國民黨候選人丁守中。民進黨候選人姚文智砲火對準市長柯文哲，甚至指其作為比國民黨還國民黨，另2人聚焦政見。

政見發表會從下午2時開始，無黨籍候選人吳蕚洋、李錫錕、台北市長柯文哲以及姚文智陸續抵達，發言順序現場抽籤，依序為李錫錕、吳蕚洋、丁守中、柯文哲、姚文智，2時開始第一輪政見發表，3時進行第二輪政見發表，每一輪發言時間為12分鐘。

不過，丁守中競選辦公室昨天表示，丁守中同一時間在凱達格蘭大道有大型造勢活動，所以不出席，直接在造勢場合發表政見；所以政見發表會進行時，主持人唱名3次，未見丁守中，宣告丁守中棄權。

姚文智第一輪發言時，砲轟柯文哲這4年讓大家徹底失望，更指北市府的重大公共建設預算執行率，2015、2016年不及格，2017年剛好及格，對比中央政府的90%以上，「你（柯文哲）比馬英九還不如，你的作為比國民黨還國民黨」。

而在第二輪，姚文智詳述其競選政見，例如大巨蛋解決方法，要有立體化思考、區域觀點，所以他提出「東區大公園」；另外就是翻轉西區的淡水河岸SKYLINE計畫、大規模公辦都更等。

柯文哲在第一輪時仍重申自己對選舉的看法，強調自己不打負面選戰，選舉則是一場改變政治文化的社會運動，如果要改變台北，就要改變台北的政治文化。而台北市作為台灣的領頭羊城市，必須勇敢往前進，再把成功經驗推廣到全台各地。柯文哲強調自己在4年前打選戰時，公開帳戶、競選經費等作法讓年輕人相信他與其他候選人不同，所以他幸運的選贏對手；4年後，他仍秉持公開透明，向天下徵才，海選競辦人員，並成立財務監督委員會。

柯文哲也暢談自己鼓勵公務員創新、至今已還債530億等政績，並表示台灣最大優勢是自由民主多元開放，如開齋節有5萬人參加，就呈現了這項優勢。

面對姚文智在第一輪的質疑與批評，柯文哲則沒有回應，在第二輪時暢談自己用務實與對話原則處理兩岸關係，指自己不樂見兩岸關係愈來愈緊張，和平為首要目標，主動表達善意，但「該準備還是要準備」。

他表示，為政在於耐煩，如鄰里交通改善計畫、重陽橋機車引道調整、環南市場改建等，都必須與每個民眾溝通，過去沒有執行，就是因為執政者沒有把人民放在心中，以及不耐煩，「政治沒有那麼困難，在耐煩而已」。

李錫錕認為，柯文哲在2014年確實改變政治文化，但只是開始，沒有能力帶來重大改變，只有他能大破大立，讓政治文化開花結果。

他暢談施政3大方向，首先就是恢復夜間經濟，讓台北市變成不夜城，相信大量觀光客會湧入，由政府帶頭鼓勵，像是夜間活動的營業稅減半，或免去娛樂稅等，但更重要的是治安維持，以及24時的交通順暢。

其次是解決大巨蛋的爛攤子，將大巨蛋改造為室內植物園，相信也能帶來觀光客，帶動周邊商機，而他的想法人人叫好；李錫錕說，第三點是遷移松山機場，留下8分之1面積建造公園，其他興建社會住宅，且松機遷移後，大直與內湖的交通阻塞問題迎刃而解。

吳蕚洋說，他的競選主軸是「平安、健康、智慧、慈悲」，所有的政策願景會經過專業團隊評估，不會以獨裁式思維強行執行。

吳蕚洋會中提出數十項政見，例如在「平安」層面，可從交通改良等面向來看，包括在上下班尖峰時間，增加直達公車、單一價格搭乘制等。

吳蕚洋也說，市府如果可以提供便宜又方便的「蜂蜜檸檬」供市民飲用，這可讓市民常保健康。

台北市選委會表示，市長選舉公辦政見發表會共有2場，首場在今天下午，第2場次在18日下午舉行，將透過台北市公用頻道（有線電視系統第3頻道）及台北市選委會YouTube影音平台直播。（編輯：李亨山）1071111

無黨籍台北市長候選人李錫錕11日下午出席第7屆台北市長候選人首場公辦政見發表會，暢談政見理念，會後並接受媒體訪問。中央社記者張皓安攝　107年11月11日
無黨籍台北市長候選人李錫錕11日下午出席第7屆台北市長候選人首場公辦政見發表會，暢談政見理念，會後並接受媒體訪問。中央社記者張皓安攝　107年11月11日
無黨籍台北市長候選人吳蕚洋（前）11日下午出席第7屆台北市長選舉公辦政見發表會，強調他的競選主軸是「平安、健康、智慧、慈悲」。中央社記者張皓安攝　107年11月11日
無黨籍台北市長候選人吳蕚洋（前）11日下午出席第7屆台北市長選舉公辦政見發表會，強調他的競選主軸是「平安、健康、智慧、慈悲」。中央社記者張皓安攝　107年11月11日
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