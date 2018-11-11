公辦政見會 姚文智批柯文哲比國民黨還國民黨

民進黨台北市長候選人姚文智（圖）11日下午出席第7屆市長候選人公辦政見發表會，詳述大巨蛋解決方法、大規模公辦都更等政見，也批評現任市長柯文哲這4年讓大家徹底失望。中央社記者張皓安攝 107年11月11日

（中央社記者梁珮綺、王揚宇台北11日電）台北市選委會舉辦第7屆市長候選人公辦政見發表會今登場，獨缺國民黨候選人丁守中。民進黨候選人姚文智砲火對準市長柯文哲，甚至指其作為比國民黨還國民黨，另2人聚焦政見。

政見發表會從下午2時開始，無黨籍候選人吳蕚洋、李錫錕、台北市長柯文哲以及姚文智陸續抵達，發言順序現場抽籤，依序為李錫錕、吳蕚洋、丁守中、柯文哲、姚文智，2時開始第一輪政見發表，3時進行第二輪政見發表，每一輪發言時間為12分鐘。

不過，丁守中競選辦公室昨天表示，丁守中同一時間在凱達格蘭大道有大型造勢活動，所以不出席，直接在造勢場合發表政見；所以政見發表會進行時，主持人唱名3次，未見丁守中，宣告丁守中棄權。

姚文智第一輪發言時，砲轟柯文哲這4年讓大家徹底失望，更指北市府的重大公共建設預算執行率，2015、2016年不及格，2017年剛好及格，對比中央政府的90%以上，「你（柯文哲）比馬英九還不如，你的作為比國民黨還國民黨」。

而在第二輪，姚文智詳述其競選政見，例如大巨蛋解決方法，要有立體化思考、區域觀點，所以他提出「東區大公園」；另外就是翻轉西區的淡水河岸SKYLINE計畫、大規模公辦都更等。

柯文哲在第一輪時仍重申自己對選舉的看法，強調自己不打負面選戰，選舉則是一場改變政治文化的社會運動，如果要改變台北，就要改變台北的政治文化。而台北市作為台灣的領頭羊城市，必須勇敢往前進，再把成功經驗推廣到全台各地。柯文哲強調自己在4年前打選戰時，公開帳戶、競選經費等作法讓年輕人相信他與其他候選人不同，所以他幸運的選贏對手；4年後，他仍秉持公開透明，向天下徵才，海選競辦人員，並成立財務監督委員會。

柯文哲也暢談自己鼓勵公務員創新、至今已還債530億等政績，並表示台灣最大優勢是自由民主多元開放，如開齋節有5萬人參加，就呈現了這項優勢。

面對姚文智在第一輪的質疑與批評，柯文哲則沒有回應，在第二輪時暢談自己用務實與對話原則處理兩岸關係，指自己不樂見兩岸關係愈來愈緊張，和平為首要目標，主動表達善意，但「該準備還是要準備」。

他表示，為政在於耐煩，如鄰里交通改善計畫、重陽橋機車引道調整、環南市場改建等，都必須與每個民眾溝通，過去沒有執行，就是因為執政者沒有把人民放在心中，以及不耐煩，「政治沒有那麼困難，在耐煩而已」。

李錫錕認為，柯文哲在2014年確實改變政治文化，但只是開始，沒有能力帶來重大改變，只有他能大破大立，讓政治文化開花結果。

他暢談施政3大方向，首先就是恢復夜間經濟，讓台北市變成不夜城，相信大量觀光客會湧入，由政府帶頭鼓勵，像是夜間活動的營業稅減半，或免去娛樂稅等，但更重要的是治安維持，以及24時的交通順暢。

其次是解決大巨蛋的爛攤子，將大巨蛋改造為室內植物園，相信也能帶來觀光客，帶動周邊商機，而他的想法人人叫好；李錫錕說，第三點是遷移松山機場，留下8分之1面積建造公園，其他興建社會住宅，且松機遷移後，大直與內湖的交通阻塞問題迎刃而解。

吳蕚洋說，他的競選主軸是「平安、健康、智慧、慈悲」，所有的政策願景會經過專業團隊評估，不會以獨裁式思維強行執行。

吳蕚洋會中提出數十項政見，例如在「平安」層面，可從交通改良等面向來看，包括在上下班尖峰時間，增加直達公車、單一價格搭乘制等。

吳蕚洋也說，市府如果可以提供便宜又方便的「蜂蜜檸檬」供市民飲用，這可讓市民常保健康。

台北市選委會表示，市長選舉公辦政見發表會共有2場，首場在今天下午，第2場次在18日下午舉行，將透過台北市公用頻道（有線電視系統第3頻道）及台北市選委會YouTube影音平台直播。（編輯：李亨山）1071111

無黨籍台北市長候選人李錫錕11日下午出席第7屆台北市長候選人首場公辦政見發表會，暢談政見理念，會後並接受媒體訪問。中央社記者張皓安攝 107年11月11日