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台北市長選舉政見發表會
台北市選舉委員會舉辦的市長候選人公辦政見發表會11日下午登場，台北市長柯文哲、民主進步黨候選人姚文智、無黨籍候選人李錫錕及吳蕚洋皆參加；國民黨候選人丁守中因競選總部同時在凱達格蘭大道舉辦大型造勢活動，所以沒有出席。
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台北市長選舉政見發表會3/3

政見發表 質疑柯文哲施政姚文智提願景

最新更新：2018/11/11 17:46
民進黨台北市長候選人姚文智（左）11日下午出席第7屆市長候選人公辦政見發表會，排在第5順位發言，他上台前特別透過轉播，關切第4順位發言的無黨籍候選人柯文哲政見內容。中央社記者張皓安攝　107年11月11日
民進黨台北市長候選人姚文智（左）11日下午出席第7屆市長候選人公辦政見發表會，排在第5順位發言，他上台前特別透過轉播，關切第4順位發言的無黨籍候選人柯文哲政見內容。中央社記者張皓安攝　107年11月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天參加公辦政見發表會，詳述大巨蛋解決方法、大規模公辦都更等政見，質疑市長柯文哲施政與政治獻金問題、轉型正義態度等。

政見發表會第一輪，姚文智未就政見多著墨，而是先質疑柯文哲為何在2014年市長選舉投票日前，宣布停止收受捐款，但最後從監察院政治獻金申報資料顯示，帳戶卻仍持續募款進帳新台幣929萬元。

姚文智也指柯文哲，上次市長選舉前，告訴大家要收回劍潭青年活動中心，選後卻是賤租給救國團，而且在聲援婦聯會事件上，柯文哲說「現在好好的，管他過去幹什麼」，這些都不是要追求轉型正義的態度。

姚文智指出，柯文哲在選舉的時候，違反那麼多應該要改變的政治文化，例如柯文哲行動競總的七星公園違規事件，柯文哲根本視法律如無物；回顧這4年來，市民期待的改革，柯文哲一件又一件讓大家失望。

姚文智也提到，北市府的重大公共建設預算執行率，2015、2016年不及格，2017年剛好及格，對比中央政府的90%以上，「你（柯文哲）比馬英九還不如，你的作為比國民黨還國民黨」。

到了第二輪，姚文智專注政見及北市發展願景說明。

姚文智說，大巨蛋問題拖了那麼多年，過去大巨蛋的解決方法，著重在建築本體的思考，以及公安、環境等考量，但他認為，應該要有立體化思考及區域觀點，非建築本身，更要將整體東區發展納入考量。

姚文智說，他對大巨蛋的解決方案，是要架構一個跨越大巨蛋與忠孝東路，像是蝶翼般的人工平台，讓此平台可以串連台北機廠、松菸文創、松菸巨蛋、國父紀念館、逸仙路、一直到市議會、市政府前面的廣場跟公園，整合成「東區大公園」，一舉解決大巨蛋疏散、交通問題，也可帶動東區的商業動能。

姚文智提到，過去他曾參加一個在舊公寓5樓所舉辦的喪禮，老人家因上下樓不便，在臨終前幾乎很少出門，而台北市有60萬戶需要都更，但現在一年的進度僅2000戶，都更體系當然要改變，因此他主張未來要以大規模公辦都更為主，並畫定都更區，讓政府的資金免費替大家進行都更前端的協調。

至於淡水河岸Skyline計畫，姚文智說，是藉由都市再生加上水岸改造，讓台北水岸重生，由政府主導大面積帶狀的都市更新，靈活的運用公辦都更匯集民間資源。

台北市選舉委員會舉辦的市長候選人公辦政見發表會下午登場，共2輪時間可發表政見，每名候選人每輪12分鐘。（編輯：李亨山）1071111

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