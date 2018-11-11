政見發表 質疑柯文哲施政姚文智提願景

民進黨台北市長候選人姚文智（左）11日下午出席第7屆市長候選人公辦政見發表會，排在第5順位發言，他上台前特別透過轉播，關切第4順位發言的無黨籍候選人柯文哲政見內容。中央社記者張皓安攝 107年11月11日

（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨台北市長候選人姚文智今天參加公辦政見發表會，詳述大巨蛋解決方法、大規模公辦都更等政見，質疑市長柯文哲施政與政治獻金問題、轉型正義態度等。

政見發表會第一輪，姚文智未就政見多著墨，而是先質疑柯文哲為何在2014年市長選舉投票日前，宣布停止收受捐款，但最後從監察院政治獻金申報資料顯示，帳戶卻仍持續募款進帳新台幣929萬元。

姚文智也指柯文哲，上次市長選舉前，告訴大家要收回劍潭青年活動中心，選後卻是賤租給救國團，而且在聲援婦聯會事件上，柯文哲說「現在好好的，管他過去幹什麼」，這些都不是要追求轉型正義的態度。

姚文智指出，柯文哲在選舉的時候，違反那麼多應該要改變的政治文化，例如柯文哲行動競總的七星公園違規事件，柯文哲根本視法律如無物；回顧這4年來，市民期待的改革，柯文哲一件又一件讓大家失望。

姚文智也提到，北市府的重大公共建設預算執行率，2015、2016年不及格，2017年剛好及格，對比中央政府的90%以上，「你（柯文哲）比馬英九還不如，你的作為比國民黨還國民黨」。

到了第二輪，姚文智專注政見及北市發展願景說明。

姚文智說，大巨蛋問題拖了那麼多年，過去大巨蛋的解決方法，著重在建築本體的思考，以及公安、環境等考量，但他認為，應該要有立體化思考及區域觀點，非建築本身，更要將整體東區發展納入考量。

姚文智說，他對大巨蛋的解決方案，是要架構一個跨越大巨蛋與忠孝東路，像是蝶翼般的人工平台，讓此平台可以串連台北機廠、松菸文創、松菸巨蛋、國父紀念館、逸仙路、一直到市議會、市政府前面的廣場跟公園，整合成「東區大公園」，一舉解決大巨蛋疏散、交通問題，也可帶動東區的商業動能。

姚文智提到，過去他曾參加一個在舊公寓5樓所舉辦的喪禮，老人家因上下樓不便，在臨終前幾乎很少出門，而台北市有60萬戶需要都更，但現在一年的進度僅2000戶，都更體系當然要改變，因此他主張未來要以大規模公辦都更為主，並畫定都更區，讓政府的資金免費替大家進行都更前端的協調。

至於淡水河岸Skyline計畫，姚文智說，是藉由都市再生加上水岸改造，讓台北水岸重生，由政府主導大面積帶狀的都市更新，靈活的運用公辦都更匯集民間資源。

台北市選舉委員會舉辦的市長候選人公辦政見發表會下午登場，共2輪時間可發表政見，每名候選人每輪12分鐘。（編輯：李亨山）1071111