鄭麗君遭掌摑 王金平：打人總是不對

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）文化部長鄭麗君遭不滿「去蔣化」的資深藝人鄭惠中打一巴掌，前立法院長王金平今天表示，不知當時情況，難以評估，但打人總是不對。

鄭麗君中午出席在台北市神旺大飯店舉辦的資深演藝人員春節餐會，正和藝人陳松勇閒聊致意時，鄭惠中突然從後方打了鄭麗君一巴掌；鄭麗君當場受驚嚇，一臉錯愕地說，「怎麼可以這樣呢」，但鄭惠中隨後轉頭就走。

前基隆市議會議長、中國國民黨籍基隆市議員宋瑋莉晚間舉辦感恩餐會，宣布投入國民黨基隆立法委員初選，王金平晚間7時許抵達會場受民眾熱烈歡迎，台下支持者高喊「王總統好」、「宋瑋莉高票當選，王總統高票當選」；王金平受訪說：「宋瑋莉就是最好的（立委）人選。」

除宋瑋莉，包括國民黨籍基隆市議員藍敏煌、呂美玲、前基隆市議員韓良圻與國民黨基隆市黨部主任委員黃希賢都宣布競逐初選；目前基隆市選舉區選出的立委為民主進步黨籍的蔡適應。

媒體報導王金平曾鬆口選總統「若有機會，4年就好」，外界解讀要交棒給高雄市長韓國瑜；王金平表示，「講到天邊事情去了」。

他說，4年就是要處理好台灣大環境，讓後面的人繼續努力國家安全、社會安定和經濟繁榮發展方向，弄好台灣困境是最重要責任和任務。

媒體詢問是否訪美，王金平說，一直在評估，如果有需要會去，但到目前為止還找不到需要去的地方。

至於何時宣布選總統，王金平表示：「議長宣布（參選立委）了，我們來支持她，我還是要評估時間。」（編輯：李明宗）1080122