受第4季股市下跌影響 107年退撫基金虧65億

（中央社記者余祥台北31日電）銓敘部今天表示，截至107年度12月底，公務人員退休撫卹基金已實現收益加計未實現損益後的整體損失數為新台幣65億3000萬元，主要受美中貿易戰影響，第4季股市下跌，致投資績效不如預期。

銓敘部今天在考試院會報告公務人員退休撫卹基金財務狀況，報告指出，退休撫卹基金自民國84年7月1日起運作，截至107年12月底止，參加基金人數共計65萬1186人，歷年來基金收繳數累計為1兆1017億9000萬元，退撫給付數累計為7694億2000萬元，給付數占收繳數比率達69.83%。

此外，若含基金運用收益2218億9000萬元，基金總收入為1兆3236億7000萬元，給付數占基金總收入比率則降為58.13%。

在基金運用績效方面，截至107年12月底，已實現收益數為181億3000萬元，年收益率為3.16%。其中，已實現收益數加計未實現損益後的整體損失數為65億3000萬元，年收益率為負1.14%。

若進一步分析損益原因，銓敘部報告表示，因107年全球股市多呈下跌格局，台股加權股價指數及MSCI全球指數，分別下跌8.60%及9.42%，第4季單季則分別下跌11.62%及12.75%，導致107年度投資績效不如預期。

銓敘部報告指出，第4季收益數減少270億5千萬元，若按運用項目區分，收益數主要減少為國外委託經營減少157億元、國內股票及ETF減少82億1千萬元、國內委託經營減少48億8千萬元。

不具名的銓敘部官員指出，退撫基金前3季都沒什麼問題，但是第4季受美中貿易戰影響，牽動整個股票市場，光第4季單季的虧損就把一整年好的績效都往下拉。

銓敘部表示，未來將採取較為穩健的投資策略，適時調整投資組合，持續尋找長期獲利穩定、具競爭力之投資標的逢低布局，以提升基金運用績效。

此外，在公教人員保險準備金運用績效方面，截至107年12月底止，已實現收益數為86億2000萬元，年收益率為3.06%；已實現收益數加計未實現損益後的淨收益數為負88億1000萬元，年收益率為負3.13%。

銓敘部表示，根據經濟合作暨發展組織（OECD）於107年11月21日發布全球經濟展望報告，今年全球經濟成長率預測值下修至3.5%，較前次107年9月時預測減少0.2個百分點，另預期109年成長3.5%；行政院主計總處於107年11月預測台灣今年經濟成長率為2.41%，較前次預測下修0.14個百分點。（編輯：楊凱翔）1080131