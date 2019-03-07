呂秀蓮探討國家認同 研議舉辦民間國是會議

（中央社記者游凱翔台北7日電）前副總統呂秀蓮今天上午舉辦「藍綠講堂」並探討台灣與中國族群認同議題。她表示，台灣社會真正的問題在於國家認同問題，待舉辦共10場藍綠講堂後，研議舉辦民間國是會議。

呂秀蓮上午舉辦藍綠講堂，主題為「族群認同：台灣人與中國人」，台灣民意基金會董事長游盈隆、前中興大學企管系教授沈建德、台大心理系教授黃光國、台大政治系教授張亞中出席。

呂秀蓮表示，截至2月底人口統計，台灣共約2359萬人，閩南籍約70%、客籍約15%、外省約13%、原住民約2%、新住民約1%，還有約70萬名居住在台灣的外僑。

呂秀蓮認為，台灣除了選舉吵鬧之外，相較於其他國家，台灣社會已經很棒了。而目前台灣已進入三國時代，分別是「台獨派」、「一中各表派」及「統一派」，但無論如何，真正的問題在於背後的國家認同，也是台灣目前所面臨的問題。

呂秀蓮指出，待舉辦共10場的藍綠講堂後，將研擬舉辦民間版本的國是會議，探討相關議題。

游盈隆也表示，目前台灣的民族認同有巨大的轉變，這是台灣戰後的經濟、民主奇蹟，且只有台灣做得到。而經過調查，台灣目前有約超過70%的民眾自認為是台灣人，這是一個很大的進步。

張亞中則認為，目前的台灣政府一直強調台灣人並非中國人，但他本身做不到，因為他認為台灣是地域認同，但如果以政治、文化及歷史角度看來，他也是中國人。（編輯：趙蔚蘭）1080307