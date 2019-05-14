災害防救整備 國防部：可投入近4萬兵力

（中央社記者王承中台北14日電）國防部作計室聯合作戰處處長葉國輝少將今天針對國軍今年災害防救整備表示，各作戰區可立即投入兵力約3萬9000餘人，且在颱風登陸前24小時，針對易發生土石流及淹水地區預置救災兵力1844人。

國防部今天上午召開例行記者會，說明108年災害防救整備執行概況。與會的葉國輝表示，國軍針對易發生土石流及淹水地區，於颱風登陸前24小時，完成救災兵力預置計1844人；海軍陸戰隊AAV-7兩棲突擊登陸車，規劃於颱風侵襲前36小時預置於宜蘭蘇澳、桃園下湖西及高雄左營，各作戰區可立即投入兵力約3萬9000餘人。

葉國輝指出，為提升災害救援緊急救護能力，國軍各級醫院及衛生部隊，平時已編組救災醫療小組計154組，共525人，並完成相關攜行物資整備作業；當發生災害時，於第一時間投入災區，協助傷患醫療照護與後送作業；也預劃於22個縣市派遣連絡官808人，協助地方政府兵力申請，並會同地方警消，共同執行災情蒐報任務。

另外，葉國輝表示，陸軍特指部及海軍陸戰隊編成22個蒐報小組，兵力計135人，攜帶衛星電話、GPS定位儀、無線電話機等裝備，可針對山地高危險地區，協助執行居民撤離、災情蒐報、緊急救援及救災部隊引導等任務，後續依災情發展增派兵力支援。

有關救災機具方面，葉國輝指出，國軍平時完成輪車2000餘輛、甲車300餘輛、航空器11架、膠舟107艘及多功能工兵車、挖土機及生命探測器等輕、重型工程與人命搜救機具合計1500餘部救災裝備整備，遇重大災害時可立即投入救災工作。各作戰區因應一般及複合式災害，也有規劃收容營區計80處，可依地方政府申請，提供鄉民收容安置。

針對行政院長蘇貞昌日前指示希望國軍精進救災服裝，國防部發言人陳中吉表示，基本上要讓執行救災任務的官兵穿著舒適，著重排汗、吸濕、抗UV等功能，達到救災的便利性，不管是樣式選定、徵詢官兵意見，都在進行當中，希望在今年汛期發生時，可以滿足官兵需求。（編輯：郭萍英）1080514