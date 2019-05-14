境外資金回台專法 綠委促本會期完成三讀

（中央社記者范正祥台北14日電）因應近期國際經濟情勢，台商有調整投資架構及全球營運布局而匯回境外資金的需求，民進黨立委余宛如、劉世芳呼籲本會期盡快完成專法三讀，讓海外台商的資金找到回家的路。

立法院財政委員會明天將審議「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，余宛如、劉世芳及部分海外台商今天在立法院舉行記者會，認為資金匯回時機正好。

余宛如說，美中貿易大戰白熱化，引發台商攜帶金流返回台灣設廠，加上各國政府實施共同申報準則（CRS），台商為節省資金停泊海外的成本，將資金匯回台灣的意願高，這將是近20年來最大資金遷移潮，應該把握難得的歷史性機遇。

她指出，幫助台商將資金匯回至少可以創造重大效益，包括透過專法引導資金回台投入實體產業投資，可以結合總統蔡英文宣示將產業升級的「台灣製造」直接出口美國，取代過去三角貿易的「中國製造」，有機會創造台灣新一波經濟榮景。

余宛如表示，過去海外資金政府無法課稅，如果匯回台灣設立稅籍，政府後續至少有3筆稅收，匯回時課稅、投入實體產業後的營所稅等、遺產稅，挹注國庫。

談及訂定境外資金回台專法，劉世芳指出，根據財政部推估，專法上路後可吸引新台幣1333億元至8907億元回台，貢獻稅收30億元到592億元。提高境外資金回台的誘因，如此台灣才能在美中貿易烽火下，透過強化經濟體質，做最好的因應。

與會的世界台灣商會聯合總會第19屆名譽總會長李芳信說，台灣是海外台商自己的國家，海外台商很願意將資金匯回台灣，而不是流向別國。但是要吸引海外資金回台，阻礙台灣國際化或台商國際化的法令一定要改，也殷切期盼「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」能夠盡快立法通過，這才是台灣和台商的福氣。

與會的財政部次長吳自心表示，行政院在先前就已經將「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」列為優先法案，大家共同的願望是希望盡快讓這法案完成立法。

他說，不論行政院版本或立委們所提草案，共同點都是會給租稅優惠，也期待有效管理，讓台商資金能為台灣經濟和留住人才做出貢獻。至於稅率，明天立法院財政委員會審查法案時會充分討論，行政院版的設計考量效率，也考慮公平。

對於立委與海外台商關切稅率的問題，吳自心表示，立法院財政委員會明天審議「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」時，財政部會做充分的說明。（編輯：林興盟）1080514