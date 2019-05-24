世衛行動團任務圓滿 陳時中自評表現90分

（中央社記者唐佩君、戴雅真日內瓦23日專電）衛生福利部長陳時中第3年率「世衛行動團」至日內瓦為台灣發聲，6天時間內進行71場雙邊會談，他滿意表示今年來的很值得，自評表現分數超過90分，高於去年80分。

雖然世界衛生組織（WHO）在中國施壓下第3年未邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），但陳時中率領「世衛行動團」5月18日抵達日內瓦後隨即展開密集行程，停留6天時間內，頻與友邦及理念相近國家會談，也參與台灣僑團及民間團體健走等活動，從日內瓦傳達出台灣的聲音。

陳時中將在5月24日搭機離開日內瓦，他今晚受訪時表示，今年雙邊會談自去年的60場增加至71場，且都是具有實質意義的會談，已進一步提高大家對台灣參與WHA的認同度。

他說，雖然今年沒收到邀請函，但「我覺得來的很值得，台灣能見度變高、實質合作變多、對台灣醫衛實力認同也增強」。

陳時中過去2年對「世衛行動團」表現各打60及80分成績，今年他認為對台灣能見度以及實質合作都有達到預期目標，滿意地說「 我認為今年表現有超過90分」。

「世衛行動團」返抵台灣後將晉見總統蔡英文並報告成果。（編輯：嚴思祺）1080524