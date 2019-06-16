柯文哲：務實處理問題 知道在做什麼

（中央社記者梁珮綺台北16日電）台北市長柯文哲今天指出，自己務實處理面對的問題，台灣需要的是生存、經濟變好及國防夠強，「我知道我在幹什麼」，而任何事情蓋棺才能論定，他從未做過對不起台灣的事。

柯文哲表示，前行政院長賴清德說自己是「務實的台獨工作者」，他認為，說出口就代表不務實，自己在做什麼應該自己知道就好。他並引用民進黨前主席黃信介名言「台獨可以做不可以說，統一可以說不可以做」，認為不用大聲嚷嚷。

柯文哲晚上接受館長（陳之漢）訪談，內容包括香港反送中遊行、兩岸關係及2020總統選舉。

柯文哲在與館長進行直播時重申，自己是外科醫師出身，相當務實，如2017台北世大運和平落幕、青天白日旗能進場、總統蔡英文以總統身分上台，就是他達成的目標，如台中東亞青運就無法舉辦，他並詢問若只能二選一，會選哪一個。

柯文哲說，任何事情應蓋棺後才能論定，他從沒做過對不起台灣的事，他只是不喜歡藍綠兩黨利用中美對抗局勢牟取個人利益，「什麼撿到槍、撿到砲，就沾沾自喜」。

對於兩岸關係，他說，親美友中是國家戰略，台灣的價值觀與美國比較接近，但不需要對中國惡言相向，而是要務實處理面對的問題，「台灣整體利益以及人民福祉是最大考量」，柯文哲說，台灣要清楚知道在美中對抗下需要什麼。

他認為，台灣軟實力夠強，所以要有信心，如讓中國人覺得台灣人的生活比較高尚、高級，進而心生羨慕，否則若被認為無用，一切就完蛋。

柯文哲表示，或許可以介紹習近平看前總統蔣經國傳，慢慢釋放民主，「台灣可以給大陸當參考，看有沒有可能」。

而在香港爆發反送中遊行後，柯文哲未明確表態支持或反對一國兩制，曖昧不明的態度，讓日前他探視在台港生時被質問。

柯文哲說，一國兩制若成功，就不會有100萬人上街頭，宣傳應要七分真三分假，遊行只是冰山一角，顯示積怨已深，因老百姓不可能為了一條法令就上街頭，「汽油桶已經在那，火柴點下去就爆了」。

至於認為台灣是不是一個主權國家時，柯文哲說，國家組成三要素是土地、人民與政府，「台灣是不是一個國家，是，但不正常」，因全世界只有2%國家承認台灣為一個國家，當務之急是求生存，而後壯大自己，最後再想該怎麼辦。

他說，兩岸政策上他會堅持台灣主權，「跟國民黨不一樣的地方，是沒有當買辦，沒有做生意」。

被問到軍購問題時，他表示，若美國要台灣交保護費，台灣不能不交，只是國防戰略應統一，「台灣最近買M1戰車就怪怪的」，認為應加強海軍與空軍。

他認為，台灣的軍事力量在全世界排行前20名，只是運氣比較不好，對手是第二名，否則相較於印尼、菲律賓，台灣還是強國。（編輯：李亨山）1080616