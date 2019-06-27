分戶樓板衝擊音規定 內政部決定延後一年實施

（中央社記者余祥台北27日電）內政部今天宣布，原訂於今年7月1日上路的建築分戶樓板衝擊音隔音構造法令規定，確定延後一年實施，將在109年7月1日正式上路。

內政部透過新聞稿表示，樓板衝擊音為集合住宅困擾度最高的噪音源，內政部105年6月7日修正分間(戶)牆、昇降機房及機械設備隔音規定，空氣音隔音已於105年7月1日施行，分戶樓板衝擊音則給予3年緩衝期，原訂自108年7月1日施行。

內政部指出，分戶樓板衝擊音工法，台灣非率先獨創的國家，世界各國大多透過建築法規，強制要求建築構造基本隔音性能，經過3年緩衝期間，國內橡膠隔音墊業者表示緩衝材的施工方法已然成熟，也經相關試驗佐證橡膠的耐久性，緩衝材所增加成本也在合理範圍，目前國內相關材料供應無虞。

不過，內政部指出，有施工業者反映目前施行困難點，施工者對於工法施作細節尚未全盤了解，不確定性高不利廣泛推廣。另外，第一線施工人員對於施工步驟不熟悉，施工人員、工地主任及監造人員準備仍有不足，因熟悉度不佳，仍有各種施工作業疑問；對於施工後如有爆裂或因地震受損，事後責任難以釐清等問題，都是在建築業界仍存在的疑慮。

內政部強調，綜合各方提出的訴求，考量建築是結合各項材料與技術而綜合呈現，部分業者未能在緩衝期間內調適得當，鑑於日後衍生消費糾紛，反而造成政策阻礙，作出延後一年實施的決定。

內政部強調，未來一年緩衝期間內，會與各業界共同宣導推動「寧靜宅」的理念，並由公部門率先以合約方式提早實施隔音要求，用實際案例成效與做法，供各界了解，爭取民眾支持，並促使國內隔音工程技術更為精進，工法研發持續完備。另外，內政部也會協助材料業者推廣其材料及隔音技術，協助相關公會辦理教育講習會，推廣及交流樓板衝擊音隔音構造工法。（編輯：黃國倫）1080627