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新竹法官把助理當私人秘書 監察委員介入調查

最新更新：2019/08/26 18:35

（中央社記者游凱翔、魯鋼駿台北26日電）新竹地方法院傳出資深庭長吳振富將法官助理當成私人秘書，替女兒選家教、買房看屋；監委王美玉今天表示，吳振富的行為已逾越法院組織法規定法官助理的職權，因此申請自動調查。

新竹地方法院發言人、行政庭長魏瑞紅表示，今年6月即展開調查，確認吳振富有不當要求法助處理私事，已違反法官法及法官倫理規範，日前已將全案送司法院法官評鑑委員會；此外，為兼顧保護法助合理工作權及不妨害執行業務推動，已將2名法助調至其他單位。

監察院日前發布新聞稿表示，據報導，新竹地院資深庭長吳振富，傳出將法官助理當成私人秘書，替女兒徵選家教，買房子也請助理幫他看屋，就連休假到香港旅行，也請助理訂機票及規劃，涉嫌公器私用，因此引起監委王美玉、仉桂美、林雅鋒的關注。

監察委員王美玉今天接受中央社訪問時表示，依法院組織法第12條第5項規定，法院設置法官助理，任務為承法官之命，辦理訴訟案件程序的審查、法律問題分析、資料蒐集等事務。

王美玉指出，若長期擔任助理，基於情感協助訂購機票並不為過，但針對選家教、買房看屋等舉動，吳振富的行為已逾越法院組織法。

王美玉表示，針對事實狀況為何、吳振富的行為是否已違反倫理規範、新竹地院有無確實依法辦理管理考核，對此有了解的必要，因此申請自動調查。（編輯：鄭雪文）1080826

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