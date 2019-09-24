呂秀蓮：潛水艇作戰法 連署數至少40萬

（中央社記者趙麗妍台中24日電）前副總統呂秀蓮登記連署爭取參選2020總統，她今天表示，因為今年是美麗島事件40週年，連署書將達40萬份以上，她將用潛水艇作戰方法，連署絕對過關。

前副總統呂秀蓮與前南投縣長彭百顯搭檔，登記申請連署為總統、副總統獨立參選人，呂秀蓮今天出席周大觀基金會「全球熱愛生命獎章」活動，會前，她接受媒體訪問，作上述表示。

媒體問是否有具體的連署點，呂秀蓮指出，她將用潛水艇作戰方法，很多人會幫她連署，宗教界、長期知道她的為人以及期待和平中立者，綠營朋友比較尷尬，她也不會去麻煩他們，很多非綠營的朋友都在支持她，連署絕對過關。

關於有藍營人士幫忙連署，呂秀蓮表示，沒有關係，這些都是法律制定的，證明她有沒有資格參選，她遵守制度。

針對傳聞呂秀蓮參選為了拉下總統蔡英文，呂秀蓮說，怎麼那麼沒信心，難道民進黨執政只是為了民進黨，呂秀蓮以鐵達尼號比喻現在的台灣，她說，鐵達尼號很豪華，但因船長跟船員無法因應危機而沉船。

呂秀蓮呼籲，台灣不要再做鐵達尼，要做安全第一的豪華郵輪，大家認真選，不要受政黨、人情束縛，選一個最可靠的船長。（編輯：謝雅竹）1080924