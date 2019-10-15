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首頁 / 政治

立委籲讓里長領薪水 徐國勇：進一步釐清定位

最新更新：2019/10/15 21:24

（中央社記者陳俊華、顧荃台北15日電）民進黨立委余天今天在立法院關切里長權益，內政部長徐國勇表示，里長屬最廣義的公務員，目前只有事務費，正研究讓里長定位更清楚，但里長若改為領月薪，對里長不見得有利。

立法院會今天進行施政總質詢，民進黨立委余天關心里長權益，認為里長大小事都要處理，但所有民選公職都有研究費，唯獨里長沒有，也因為里長沒有固定薪資，甚至無法去貸款。

余天說，將提案修法，讓所有里長每個月有固定薪資，例如每個月新台幣3萬元薪水，這會讓里長更甘願、更認真工作。

徐國勇答詢時表示，公務員有4種定義，包括最廣義、廣義、狹義、最狹義，里長屬於「最廣義的公務員」，可以兼職，但其實沒有薪水，每個月只有4萬5000元的村里長事務補助費，否則就要交稅。

徐國勇晚間接受中央社記者訪問指出，正研究如何讓里長的定位更清楚，若里長改為領月薪，必須要交所得稅且不能兼職，與現在領事務補助費不用繳稅且可兼職相比，對里長不見得有利。

徐國勇說，他近期和行政院長蘇貞昌及里長商量，是否要將里長當作地方政府派出去的「派駐機關」或「代行機關」等性質，就像坊間有很多汽車修理廠，可以替民眾「驗車」，那也是行使公權力，卻不受公務員服務法限制，類似這種性質來處理，不過都還在研議，目前沒有任何定案內容。（編輯：林淑媛）1081015

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