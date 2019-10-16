韓國瑜全國請益 高市綠議員批呼攏選民

（中央社記者王淑芬高雄16日電）國民黨總統提名人韓國瑜今天從鵝鑾鼻啟程請益行程，高雄市民進黨議員譴責他未走透全市行政區，不管是任期還是走訪基層都勉強1/4，質疑他在呼攏選民，給他「韓4分之1」稱號。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡回應，國政是市政的延伸，市民的痛苦與心聲，韓國瑜選上市長就開始傾聽了。現在民眾普遍心聲是執政做不好，這一點並沒有區域上的差異，不只高雄，台南、台中、台北、新北，甚至東台灣都很有感，必須從中央做徹底的解決，否則只是頭痛醫頭、腳痛醫腳。

民進黨「高雄青連線」議員今天以「市政請益沒做完，國政傾聽可能嗎？」為題開記者會，輪番質疑韓國瑜的國政請益之旅是在「沾醬油」，沒有意義。

市議員黃文益指韓國瑜的傾聽之旅從屏東開始，首站應該去拜訪施政滿意度第一名的縣長潘孟安才對，批評韓國瑜「該做不去做」，根本在呼攏選民。他指韓國瑜在市長任內只走訪高雄市8區，其它30區都還未走透，任期和走訪基層都勉強4分之1就要去選總統，他給韓國瑜一個「韓4分之1」的稱號。

議員李雅慧、李喬如和鄭孟洳等人也不滿韓國瑜未走完她們的選區，李喬如批評韓國瑜在去年選舉允諾美術館園區的住戶要解決輕軌行經爭議路線的問題，迄今韓國瑜避不見面，籲民眾勿再受騙。

市議員陳致中、林智鴻指韓國瑜訪視高雄8行政區是「急就章」、「沾醬油」，還淪為造勢大會，高雄38個行政區未走透就要展開全國請益，請民眾睜大眼認清他接下來如何進行「詐騙之旅」；議員促「韓4分之1優先回高雄傾聽」。（編輯：黃世雅）1081016