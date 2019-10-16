蔡總統呼籲黨內團結 拚連任實現理想

（中央社記者黃旭昇新北16日電）總統蔡英文今天頒發民進黨新北市創黨黨員尤清、邱庚祥等人表揚狀。她強調，以往黨員做事方法或有不同，但此時必須團結，才能讓打下根基的理想，繼續透過總統連任來實現。

民進黨新北資深黨員聯誼餐會今天晚上在土城區舉行，蔡總統以新北市黨員身分到場致意，並頒發表揚狀給前台北縣長尤清，還有邱庚祥等創黨黨員。

聯誼會創辦人尤清對黨齡25年以上的資深黨員致詞，希望維繫黨員向心力。他說，以前穿藍白拖上山下海走遍台北縣（現升格為新北市），在黨外時代心手相連，所以民進黨成立後才能在台北縣執政脫胎換骨，這是資深黨員打拚的成果。

蔡總統致詞時表示，需要有意志力的人守住台灣，現在支持者都已經歸隊了，要在最後的90天內爭取社會支持與認同，以往很多事情（黨員）或有不同想法，做事方法或有不同，但這時需要的是團結。

蔡總統指出，她執政以來替台灣做的很多事情是打地基，但做到一半需要連任實現理想，「對我來講，連任是一定要的事情，才會做的完整，才會永遠下去」。

新北市黨部主委余天致詞表示，台北縣黨部歷經改制一路走來，是許多資深黨員共同付出打拚的貢獻，才有今天民主的成果。

他表示，今天的主角是資深黨員，是溫馨的感謝便當會，2020年也是關鍵年，希望大家秉持著熱愛台灣與對民主的理想，一起繼續支持民主進步黨，推動台灣改革進步。

蔡總統除了逐一推薦立委參選人，致詞時也特別推崇黨部主委余天犧牲奉獻相挺，在立委補選時守住三重。她呼籲這次在三重的立委選舉也必須拿出最大力量，讓余天順利過關。（編輯：洪學廣）1081016