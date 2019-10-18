卓榮泰：蘇震清不要繼續威脅黨中央

民進黨主席卓榮泰（左）18日陪同立委呂孫綾（左2）到淡水區的傳統市場徒步掃街拜票，向攤商及民眾握手請託。中央社記者黃旭昇攝 108年10月18日

（中央社記者黃旭昇、郭宣彣新北18日電）民進黨主席卓榮泰是否承諾將蘇震清列不分區立委名單，引發爭議。卓榮泰今天表示，昨天聽到蘇震清不智的話，現在他選擇隱忍，但不要繼續威脅黨中央，這是不理智行為。

卓榮泰今天陪同立委呂孫綾到淡水區的傳統市場徒步掃街拜票。卓榮泰接受媒體訪問，被問及立委蘇震清是否列入下屆不分區立委名單，他表示，昨天聽到蘇震清不智的話，不要在這時候威脅黨中央，黨中央不接受威脅。

卓榮泰表示，現在程序仍在進行當中，他基於黨的負責人，選擇隱忍，但是，不要繼續威脅黨中央，這絕對是不理智的行為。

卓榮泰說，過去也因為選區調整，而名單兩院院長都有做過協調，他尊重、也照做，不過，他要確保名單中的每一個人，都能禁得起考驗，目前就在查證工作。

媒體再問，中執會所提名單傳因黨內派系受阻？卓榮泰說，黨內有黨的問題，不過，他一直要超脫派系考量，無論是人事、或者是這次區域立委提名，他沒有用派系考量。

他表示，派系的問題之多少，派系又會帶來多少問題，希望問題不因派系而不好處理，也將盡快找出時間點，讓大家討論。

媒體追問名單是否由總統看過？卓榮泰說，雖然這是黨務工作，因牽扯到總統與立委選舉，他很尊重總統看法，而名單在事先也跟總統報告。大家對名單可以有討論過程，只是因首次聚集討論時，有情緒上的反應，所以，造成16日中執會的流會，但也因時間有限，希望盡快找時間處理。（編輯：李錫璋）1081018