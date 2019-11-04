學貸利息全補貼 綠指空頭支票藍控不照顧青年

（中央社記者王承中台北4日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出學貸利息全補貼，教育部指恐有套利風險。國民黨今天表示，民進黨政府為反韓而反，只要青年選票，卻不想照顧青年。

對此，民進黨發言人李晏榕表示，韓國瑜開出各種空頭支票，如今證明根本經不起考驗，沒能力找財源，高雄的支票還沒兌現，就妄想開全國支票。她說，政治人物要有基本誠信，請先兌現一項政策，不要連孩子都騙。

韓國瑜日前表示，政府應協助青年將學貸利息降到最低，甚至由政府補貼全部利息。但教育部表示，此舉恐有套利風險，導致學貸人數增加，沒有真正照顧到需要的人。

國民黨今天發布新聞稿表示，民進黨政府未加思索的「膝式反應」，顯露出民進黨只要青年選票，卻不想照顧青年的投機心態，甚至將台灣青年當成只想套利的賊，枉費歷次民調顯示多數台灣青年較挺民進黨，民進黨如何對得起台灣年輕世代的支持。

國民黨指出，教育部的「套利說」根本不可能存在，政府的利息補貼直接進入銀行，學貸經費也不會經學生之手，行政單位不會不清楚學貸流程，顯然就是為了反韓而反，寧將青年學子視為貪小便宜的賊，也不願讓韓國瑜在政策面得分。

國民黨表示，民進黨操弄反中、抗中的意識型態，藉此激起青年熱血的支持只是一時的，回歸政策面的實際協助，提供青年培養自身能力經歷、減輕青年的就學負擔等，才是真正對台灣青年看得到未來希望的助益。

國民黨指出，民進黨只要利用青年，卻未想真正照顧青年，相信台灣的年輕世代必會看清民進黨的投機本質，明年大選時做出最正確的選擇。

李晏榕表示，韓國瑜開出各種空頭支票，如今證明根本經不起考驗，沒能力找財源，高雄的支票還沒兌現，就妄想開全國支票，「愛情摩天輪在哪裡？石油又在哪裡？」她說，政治人物要有基本誠信，請先兌現一項政策，不要連孩子都騙。

李晏榕說，民進黨對青年的關心與青年權益的關注，過去3年蔡英文總統執政，包含基本工資連三漲、所得稅制優化措施與房租補貼，減輕單身青年與新婚、育有幼兒小家庭的經濟負擔，並改善弱勢學生住宿環境與提供租金補貼等。此外，青年安心成家購屋貸款亦將展延至2020年底，以及已經推行的延後繳納期限等學貸減壓措施。

她說，國家財政分配必須務實漸進，2019 年度總預算編列教育經費2940億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算編列76億元，合計共3016億元，較107年度相同基礎增加79億元，約增2.7%。民進黨對於教育的重視早就在做，建議多了解現況再發言。（編輯：蘇龍麒）1081104