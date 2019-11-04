學術界發動連署 挺蔡總統連任守護台灣

（中央社記者顧荃台北4日電）中研院院士陳定信等人發起學術界連署，力挺總統蔡英文連任，包括今年總統科學獎得主、中研院院士李遠鵬、陳垣崇與魏福全等人都是連署共同發起人。

這份連署聲明強調「守護台灣，人人有責」，指出最近香港反送中抗爭延續數個月，港警暴力對待民眾，香港被剝奪自由，人權蕩然無存，正是實施「一國兩制」，深陷絕地，難以脫逃的困局。從香港的慘痛經驗，回顧台灣民主建立的歷程，更凸顯台灣這些年來在風雨飄搖中守護民主與獨立地位得來不易。

聲明表示，作為知識份子，這些年來見證了台灣是如何遭受外來勢力的打擊，特別是民進黨重返執政之後，來自中國的蠻橫打壓與日俱增，如迫使台商企業表態支持「一中原則」、威脅國際航空公司更改對台稱謂、金錢買斷中華民國邦交國等，目的就是逼迫台灣人接受一中框架。

聲明說，誠如蔡總統在今年雙十節演說所言「堅韌之國 前進世界」，台灣應再度以堅定的意志，對中國說「不」，過去3年多來，蔡總統堅定地維護台灣民主與主權的立場，一再贏得國外主流媒體和各界人士的肯定，尤以美國為最。

聲明表示，儘管蔡政府3年多來的執政仍有值得商榷批評之處，但改革的方向是正確的，改革的努力也已展現出可以預期的效益。不過中國和台灣某些企業與傳媒勢力之間千絲萬縷的利益掛勾關係，以及對台灣社會全面進行的統戰滲透，傳播大量虛假訊息及仇恨言論，顛倒是非，加深了台灣社會的對立，阻礙了重要政策的推行，間接造成執政黨去年底地方選舉的挫折。

聲明說，呼籲民眾回歸常識與良知，拒絕空洞的口號與話術，肯定蔡總統「溫和而堅定」的抗中保台政策，認同其對發展經濟、增進社會福利、堅持民主自由平等，與保障人權的努力及成效，在明年大選支持蔡總統連任。（編輯：蘇志宗）1081104