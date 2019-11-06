韓國瑜談青年議題 要提供學生出國學習機會

（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天與清大博士生進行青年議題直播時表示，政府一定要幫助年輕人創業，也提出政策，盼用10年的時間讓台灣與國際接軌，提供學生到世界各地學習機會。

韓國瑜今天下午在新竹市竹蓮寺，與清華大學博士生進行青年議題直播，了解青年遇到的困境，他表示，台灣要「追分趕秒」趕快站上來。

韓國瑜說，比起蓋蚊子建設，投資下一代更重要，這次青年座談，他談到，交換學生的政策一定要做，希望用10年的時間讓台灣與國際接軌。

韓國瑜表示，申請交換的學生若沒錢，由政府作為後盾，雖然在出國後會遇到不少困難，如語言、生活等，不過，回國後語言能力進步，也學會解決生活問題，拓展人脈結交世界各地的朋友。

韓國瑜說，他擔心外商對台灣投資意願降低，不太願意投資。他以水庫作為比喻，若水庫非常飽滿，代表政府財政健全，而國外廠商願意投資，所有產業問題都能迎刃而解。但現在水庫水位下降，若執政者未能認清態勢，水庫的水位就無法再「漲」。

韓國瑜表示，台灣一定要走向「開放」，包含政策、法令，也希望能吸引各國觀光客來台灣。（編輯：李錫璋）1081106