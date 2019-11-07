基隆潛艦園區爭議 藍綠立委參選人唇槍舌戰

台船是否要在基隆設立「潛艦產業園區」引發基隆市藍綠立委參選人隔空交火，國民黨基隆市立委參選人宋瑋莉（前中）7日舉行記者會，質疑民進黨立委蔡適應說謊、製造假議題，要求道歉。中央社記者王朝鈺攝 108年11月7日

（中央社記者王朝鈺基隆市7日電）台船是否要在基隆設立「潛艦產業園區」引發基隆市藍綠立委參選人隔空交火。宋瑋莉質疑蔡適應說謊、製造假議題，要求道歉；蔡適應說，宋瑋莉搞不清楚狀況，不要隨便抹黑。

基隆市議會昨天前往台灣國際造船股份有限公司基隆廠考察，國民黨基隆市立法委員參選人、基隆市議員宋瑋莉詢問有關潛艦園區，台船基隆廠廠長唐榮貴回應，台船基隆廠要設潛艦園區，他也是看到報紙才知道，他特別打電話詢問董事長，得到回答是「目前沒有」。

由於爭取連任的民主進步黨立法委員蔡適應日前曾表示，台船在基隆的潛艦產業園區土地約1萬5000坪，有4到5家廠商已和台船簽約，提供許多就業機會，宋瑋莉等人今天舉行記者會，質疑蔡適應說謊，要求向民眾道歉。

宋瑋莉表示，國、民兩黨都希望能將潛艦國造工作機會留在基隆，活絡在地產業、經濟，但若是在選舉期間用國家政策及國營事業為特定候選人背書製造假議題，有違行政中立，濫用國家機器。

蔡適應隨後也舉行記者會表示，台船是潛艦國造的主合約商，台船的2個廠區分別在基隆和高雄，高雄為潛艦組裝的基地，基隆則規劃為零配件國防工業合作的基地，也就是「潛艦產業園區」，政策方向已定，包括台船、國防部都朝這個方向正在辦理。

他說，基隆「潛艦產業園區」是他向台船爭取，提議獲得台船、國防部及基隆市政府支持，目前正在積極規劃盤點，台船也向協力廠商發出訊息，在潛艦國造計畫中，基隆不會缺席。

蔡適應指出，潛艦國造在立法院花了許多時間討論才獲得朝野共識，國防委員會的立委都非常認真看待此事，宋瑋莉搞不清楚狀況，不要隨便抹黑認真關心國家、關心國防的立委，他爭取廠商投資為基隆創造工作機會，宋瑋莉是要把工作機會往外推嗎？（編輯：李錫璋）1081107