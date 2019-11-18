台梵外交高層出席研討會 同聲挺普世價值外交

教廷外長蓋拉格（左6）、中華民國外交學院代表秦日新（右2）與多國外交高層出席一場研討會，同聲呼籲外交政策應重視普世價值。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩梵蒂岡傳真 108年11月18日

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡17日專電）為促進教廷外交的普世價值信念，天主教重要政治協會日前舉辦研討會，邀集教廷外長與台灣等多國外交學院高階主管，共商如何透過外交增進宗教自由、人權等基本價值。

台灣由外交學院派出代表秦日新出席。秦日新接受中央社訪問時表示，教廷推動的「價值外交」，與台灣現階段的外交方針一致，台灣也極盼結合世界上理念相近的國家，一起在宗教自由、環保、人權等全球化議題上合作。

本次會議是由「慈愛政治國際協會」（International Association of Carita Politica）舉辦，主題是「外交價值與發展」，14、15日在羅馬舉行。共有8國外交學院高階代表受邀與會，包括中華民國、瓜地馬拉、布吉納法索、喀麥隆、印尼、土耳其、匈牙利、捷克等。

多位教廷政要應邀出席致詞，展現對研討主題的重視，包括教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）、教廷促進人類發展部秘書長杜非（Bruno-Marie Duffe）、教廷教育部副秘書長貝齊納（Friedrich Bechina）等。美國駐教廷大使金瑞契（Callista Gingrich）也出席會議。

秦日新表示，教廷外長蓋拉格在演講當中，多次談到教廷外交重視的自由人權等普世價值，希望世界上有更多國家起而響應，這與台灣目前的外交政策吻合，台灣將在國際社會持續尋找價值相近的合作夥伴。

秦日新表示，雖然各國外交官的重要使命是尋求自身國家利益極大化，但在全球化社會，諸如環保等議題，早已超越了傳統國界範圍，因此各國推動外交政策時，也應同時著眼更普世的人類價值。

秦日新表示，教廷前駐日內瓦聯合國大使鐸瑪士（Silvano Maria Tomasi）總主教訪台時，他曾邀請對方到外交學院演講，當時鐸瑪士也暢談了不少教廷外交的價值理念，讓學員獲益良多。

秦日新並應邀在會中提出30分鐘的台灣外交學院簡報，他表示，台灣外交學院成立早、規模完備，對於一些新成立外交學院的國家，台灣十分樂於分享經驗提供參考。

他表示，台灣的外交學院近年已開始多項國際合作案，他這次與會一大收穫，是有機會跟更多非邦交國外交學院高階主管交流，增進未來各種合作的可能性。（編輯：林憬屏）1081118