台灣總統大選 酈英傑：期待與選出的領導人合作

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）台灣總統大選將至，AIT處長酈英傑今天說，中國企圖對台施壓，以影響台灣民主流程，包括假訊息的攻擊；有鑑於此，美國與台灣合作對抗假訊息。他並表示，美國期待與台灣選出的領導人合作。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今天在AIT內湖新館舉行記者會，發表年度第4場政策性演說，聚焦美台人民之間的關係，並接受媒體提問。

記者問及，過去一年來，美國軍艦頻繁通過台灣海峽，台灣大選即將到來，美國是否考慮提高軍艦通過台海的頻率或透過其他方式確保台灣進行公平、自由的選舉，酈英傑表示，他不評論美軍自由航行的細節，但重申，美國堅定支持在國際法允許的範圍內，進行自由航行、飛行的權利，未來也會繼續這樣做。

台灣即將舉行大選，他說，有信心台灣人民會進行公平自由的選舉，但也需要保持警覺。美國和台灣都面臨假訊息的攻擊，美台也合作打擊假訊息，做法包括資訊分享、動員公民社會、與其他國家分享經驗等，9月舉行的GCTF媒體識讀工作坊就是一例。

對於中國日前派出航空母艦通過台灣海峽等作為，酈英傑表示，美國對於任何造成威脅的動作都感到關切。有關台灣大選，美國注意到中國企圖透過不同方式對台施加壓力，影響台灣民主流程，美國對此感到關切；台灣面臨的挑戰包括外來的假訊息，企圖破壞大眾對民主制度的信心。

媒體也問及，在香港情勢等因素影響下，是否有助提升總統蔡英文連任的機會，他回應表示，2020的台灣選舉由台灣人民決定，美國期待和台灣選出的領袖共同合作，不論選出的人是誰。台灣的民主體制是區域中的模範，美國期待能持續凸顯台灣作為區域的典範。

至於是否規劃與各政黨總統參選人見面，他僅表示，AIT和台灣的主要政黨都保持良好關係，以平等的基礎互動。他和AIT人員都會定期和台灣政治人物碰面。

此外，美國近來挺台動作不斷，不過，中國對台施壓也加劇。對此，酈英傑表示，美國和台灣的關係非常堅實；以軍售來說，台灣關係法規定，美國有法定責任要提供台灣防衛性物資，以協助台灣維持足夠的自我防衛能力。他強調，美台安全關係非常堅實，持續強化也是他任內的優先目標之一；相信台美安全合作未來會越來越緊密。（編輯：紀淑芳）1081122