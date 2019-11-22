AIT：嚴重關切以非和平手段決定台灣未來

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）22日在AIT內湖新館舉行記者會，發表年度第4場政策性演說，聚焦美台人民之間的關係。中央社記者王飛華攝 108年11月22日

（中央社台北22日電）正當中國加大對台灣施壓力道之際，美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天說，美國「嚴重關切」任何想要以非和平手段決定台灣未來的嘗試。

台灣的外交部17日在推特（Twitter）發文表示，中國企圖干預台灣的選舉，派遣編號002號的首艘自製航空母艦編隊航經台灣海峽，但台灣選民不會因此受驚嚇。

路透社報導，酈英傑（William Brent Christensen）說：「我們知道中國正企圖透過不同手段向台灣施壓，這些意欲影響台灣民主進程的企圖當然非常受關注。」

他表示：「我們相信懷有惡意的人正利用假新聞，想讓人失去對民主制度的信心。」

他還說，任何想要以非和平手段決定台灣未來的嘗試，包括抵制或禁運，美國都「嚴重關切」。

酈英傑提到，台灣與美國關係非常緊密，今年美國就出售100億美元的武器給台灣。

他說：「我相信我們之間在安全事務上有牢固的關係，期望未來會更加牢固。」

中華民國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉將於明年1月11日舉行。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1081122