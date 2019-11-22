屏東區域立委參選人數多 16人登記選2席

（中央社記者郭芷瑄屏東縣22日電）第10屆區域立委登記今天截止，屏東縣下屆只有2個席次的立委名額，卻引來16人登記，其中第1選區7人登記、第2選區9人登記，縣選委會表示，是近4屆參選人數最多的一次。

選委會統計，第1選區（里港鄉、高樹鄉、三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、九如鄉、鹽埔鄉、長治鄉、屏東市、麟洛鄉、內埔鄉）登記參選的有國民黨提名葉壽山（前屏東市長）、民進黨提名鍾佳濱（現任立委）、無黨籍蔣月惠（現任縣議員）、一邊一國行動黨潘偉龍、中華統一促進黨翁啟峯、無黨籍黃冬輝（屏東後備司令部前司令）、無黨籍秦鴻明。

第2選區（萬丹鄉、泰武鄉﹑竹田鄉、萬巒鄉、潮州鎮、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、新埤鄉、來義鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、枋寮鄉、春日鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉、車城鄉、滿州鄉、恆春鎮、琉球鄉）登記參選的有國民黨提名周佳琪、無黨籍蘇震清、鄭朝明、張怡、姚宗翰、國會政黨聯盟鄭文龍、台澎黨馮家芸、中華統一促進黨何麗莉、台灣工黨何秋葺。

山地原住民有民進黨伍麗華登記。

屏東縣下屆立委首次由3席縮減為2席，卻是從第7屆以來，參選人數最多的一次，第9屆立委9人角逐3席，這次選2席參選人數卻翻倍。（編輯：黃世雅）1081122