蔡陣營批國民黨台南市黨部盜圖 混淆英德配號次

蔡英文連任辦公室發言人顏若芳（左）、簡舒培（中）、廖泰翔（右）10日表示，國民黨台南市黨部在臉書貼出民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德Q版圖片，還寫台灣要贏、票投2號，很明顯是混淆還盜圖。中央社記者葉素萍攝 108年12月10日

（中央社記者葉素萍、楊思瑞台北10日電）總統蔡英文連任辦公室發言人簡舒培今天說，國民黨台南市黨部昨天在臉書盜用蔡賴圖片，還寫著「票投2號」，明顯是混淆視聽；網友Takashi則在記者會臉書直播頁留言「我是原設計師，我會去提告的。」

國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，他會了解調查，如果小編貼的圖卡有引用錯誤就道歉，若有涉及誤導，就讓司法去調查，如果要訴諸司法提告，則予以尊重。

蔡英文連任辦公室發言人簡舒培、顏若芳、廖泰翔今天共同召開「造假退散，揪出不實網路訊息製造者」記者會。

中央選舉委員會昨天舉行總統、副總統參選人號次抽籤，民進黨蔡英文及賴清德抽中3號，親民黨宋楚瑜及余湘抽中1號，國民黨韓國瑜及張善政抽中2號。

簡舒培指出，昨天總統副總統參選人的號次抽出來後，中國國民黨台南市黨部在臉書貼出民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德Q版圖片，還寫台灣要贏、票投2號，很明顯是混淆還盜圖，當初年輕的設計師做出這個圖是幫蔡賴加油，國民黨百年大黨，卻淪為造假、盜圖。

簡舒培說，國民黨台南市黨部主委就是誇下海口指韓國瑜將贏90萬票的謝龍介，她想問謝龍介，難道是用盜圖，來贏蔡英文90萬票；國民黨與其利用圖片混淆，韓陣營不如端出牛肉爭取支持。

簡舒培呼籲原圖片設計師提出告訴；網友Takashi則在小英發言人記者會臉書直播頁留言「我是原設計師，我會去提告的。」

另外，國民黨總統參選人韓國瑜競辦總發言人王淺秋昨天公布照片，指韓國瑜遭到抹黃，質疑這是民進黨想要攻擊韓國瑜的第3顆核彈；但韓陣營昨天隨後發聲明表示，因製圖者已經自首，競辦暫時不報案。

顏若芳說，韓陣營沒有根據就造謠，呼籲韓陣營對抹黃、抹黑的指控應該告到底，而不是有人出現就說沒有關係，大家應該遏止造謠抹黑的歪風，給台灣選民一個乾淨的選舉。（編輯：謝佳珍）1081210