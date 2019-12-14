蔡總統：南台灣發展計畫四重點環環相扣

（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄14日電）總統蔡英文今天說，南台灣的發展計畫，包括聚落、交通、產業及觀光環環相扣。濁水溪以北是台灣，濁水溪以南也是台灣，台灣是一個整體，南部也需要轉型和發展。

蔡總統由民進黨副總統候選人賴清德與總統府秘書長陳菊陪同，下午在高雄競選總部召開大南方大發展南台灣發展計畫記者會時，做了以上表示。

蔡總統表示，她心心念念的就是高雄的發展，問起高雄的情況大家都有些憂慮，覺得高雄失去過去的格局、平靜和光榮。高雄市是南台灣的第一大城，都市規模最大，人口也最多。已從工業之都轉變為海洋首都，作為南台灣發展的領頭羊。

蔡總統表示，對她來說，區域均衡發展是她還沒有當總統之前就很重視的政策目標，執政之後透過前瞻基礎建設計畫來推動南北均衡，解決城鄉的差距，因此也做了很多的努力。

蔡總統指出，我們很清楚台灣長期來重北輕南的發展策略，雖然努力扭轉了方向，但速度需要再加快。去年選舉沒有選好，讓高雄人失望，但她很清楚區域均衡發展的戰略無關政黨和藍綠，不能因為高雄的政黨輪替就放棄承諾，高雄人沒有對不起誰，只有放棄承諾的人，才對不起高雄人。

蔡總統說，最近國際局勢劇烈變化，美中貿易戰、香港的問題、國際政治都在變化，國際經濟也在變動，國家的產業布局要相應調整。今年以來台灣趕上這一波機遇，投資快速、持續累積，並認真思考要抓住機會和創造條件，在政策工具上要更靈活來吸引更多國內外的投資，創造更多更好的工作機會，讓台灣的經濟更繁榮和興旺。

對於要推動區域均衡，蔡總統表示，政府就要用政策工具有計畫引導新的投資跨過濁水溪，把南台灣的就業跟消費振興起來，這也是提出大南方大發展計畫的初衷。

蔡總統表示，大南方大發展計畫包括四個重要策略，第1是用聚落來帶動發展，會規劃完整的產業聚落及透過租稅優惠、人力跟人才供給等，協助優質生活議題公共建設方案來吸引國內外投資。

蔡總統舉高雄為例說，未來的關鍵2個發展引擎，為半導體和國防產業相關的造船跟海事工程。台灣的半導體產業除新竹，台南的南科也是一個新基地，正緊鑼密鼓推動橋頭科學園區，要把南科和路竹到橋頭的科技廊道接起來，讓台南到高雄串成一個規模更大、機能更完整的南、高大都會。

至於國防產業造船重心一直在高雄，蔡總統說，現在因為國艦國造的政策已經開始蓬勃發展，除了潛艦由台船公司挑大梁，未來光是海巡就有141艘艦艇要製造，計畫背後都有龐大的商機跟就業，對南台灣的發展會有很大的效應；離岸風電所帶動的海事工程能量，也將成為高雄核心，高雄將成為新世代的造船、海事工程，及相關國防產業重要的聚落。

蔡總統表示，第2個策略就是用交通來做連結，尤其是連結世界，興建多年的高雄鐵路地下化已經完成，捷運規劃跟延伸都在緊鑼密鼓進行，未來還有高鐵南延計畫及高雄機場升級規劃，因此以高雄為中心到屏東台南雲嘉地區，甚至到日本、中國、東南亞都會越來越方便，也會有效帶動人才及資金流動。

至於第3個是用行銷來撐起新農業，蔡總統表示，過去3年多在農業領域有一些成果，尤其是推動農產外銷，不論是蜜棗賣韓國、香蕉賣日本及芭樂賣美國，這都是新開發的未來市場。運用新技術提高產量，確保品質，讓農業升級成新農業，對南部區域經濟是非常關鍵。

蔡總統說，第4個是用觀光來創造繁榮，從鼓勵國旅的秋冬旅遊到發放夜市券，觀光產業的先期目標是要讓在這一波受到衝擊的觀光產業的業者及小型業者能夠生存下來。因為能夠生存下來，才能夠到下一波要做的轉型，政府會運用政策手段協助觀光旅遊業轉型。成敗的關鍵還是與聚落、交通建設、基礎設施有關。聚落、交通、產業和觀光環環相扣，這是大南方大發展的4大策略。（編輯：陳俊碩）1081214