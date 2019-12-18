蔡營宣示強化幼托 推0到6歲國家一起養政見影片

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文陣營今天再推「0-6歲，國家一起養」政見動畫影片，幼托預算將從新台幣600億增加到1000億，蔡辦發言人簡舒培說，將自公務預算因應調整，未來4年逐步提升。

中選會舉辦首場總統候選人政見發表會晚間登場，2020蔡英文總統連任辦公室上午推出「0-6歲，國家一起養」政見動畫影片，宣示未來將進一步強化幼托政策，未來4年，政府還要繼續擴大投資下一代，跟家長一同孕育台灣的未來。

簡舒培說，台灣總生育率自從2003年掉到超低生育率1.3人以下後，甚至2010年掉到0.895人的歷史新低。2018年總生育率1.06人，排行世界倒數前3名。低生育率將造成人口負成長、加速人口老化、衝擊教育體系、引發勞動力不足等後果，嚴重影響未來經濟發展與老人照顧負擔。

她說，蔡總統執政後非常重視少子化議題，不但積極改善，未來4年會進一步加碼，讓全台家長都敢生敢養。

民進黨不分區立委候選人陳靜敏表示，2019年8月1日全國實施的「我國少子女化對策計畫」，除建構友善家庭的就業職場及支持生養環境配套外，政策的重心擺在0到6歲全面照顧上，主軸有三：提升托育公共化、建置準公共化機制、擴大發放育兒津貼。

被詢及幼托總預算從600億元逐年增加到1000億是否會排擠其他預算，簡舒培說，規劃自公務預算因應調整，而少子女化是國安問題，蔡總統很負責任的提出改善方案，反觀韓國瑜陣營似乎打算以調整前瞻預算方式處理，但前瞻預算目前幾已做好相關規劃，又如何有多餘的預算支應，國民黨可能需要想清楚。

被質疑選前一個月提出補貼翻倍政見是否為吸引選票，陳靜敏表示，育兒津貼是在未來四年逐步提升而不是一次到位，提出質疑者可能是被特定口號誤導。

另外，中國國民黨主席吳敦義昨天轟治安批評蔡總統是「衰尾查某」，簡舒培表示，國民黨做為百年大黨，對於社會具有一定的示範作用，國民黨已經成為失言、歧視的政黨，上至總統候選人、黨主席，下至黨員都口出惡言，對女性、弱勢也都充滿歧視。

簡舒培呼籲全民拒絕歧視，明年1月11日拒投歧視的政黨。（編輯：紀淑芳）1081218