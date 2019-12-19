韓營控賣15筆土地獲利逾億 蔡陣營:不實抹黑

（中央社記者溫貴香台北18日電）總統蔡英文競選陣營發言人簡舒培今天回應國民黨總統候選人韓國瑜指稱總統30歲賣地獲利逾億元一事表示，土地是總統家族共同持有且依法申報，沒有獲利1.8億元，完全是不實抹黑。

總統蔡英文競選連任辦公室發言人簡舒培晚間表示，韓市長在政見會上所說的這15筆土地，都是共有持分，大多是蔡總統家族共同長期持有。家族成員處分出售後，蔡總統在1997年12月公平會委員任內財產申報時，因這些土地持分賣出而存款增加4423萬餘元，這些也都依法申報。因此，並沒有韓市長在政見會上所說的獲利1.8億元，這完全又是不實的抹黑。

簡舒培進一步說，2016年總統選舉時，蔡總統面對相關質疑，雖然當時她並沒有公職身分，但仍選擇一次公布20年財產變動資訊，當然也包括韓市長所說的這部分，同時，蔡總統也將財產信託。相關事情當時已經釐清，現在只要google也都還有完整資訊，舊事重提完全沒有意義。

簡舒培表示，蔡總統經歷過多次選舉，都經過嚴格檢驗，反而韓市長面對質疑時，選擇逃避，解釋不清又推拖國家機器，甚至不負責任，用錯誤訊息抹黑對手，這些都不是一個負責任政治人物應該有的態度。（編輯：林治平）1081218