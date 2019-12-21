蔡總統：這一代沒守住台灣 未來孩子可能上街頭

（中央社記者溫貴香台北21日電）閃靈樂團今晚於凱道舉辦演唱會，立委參選人林昶佐登台開唱，競選連任的總統蔡英文到場和年輕人輕鬆互動，開心說，大家都是她的選民，也提醒「如果我們這一代人沒有守住台灣，未來上街的很可能就是我們的孩子。」

「台灣大凱旋」閃靈演唱會暨林昶佐大造勢晚間在總統府前凱達格蘭大道登場，臉書直播吸引了1萬4000多人觀賞，台灣基進立委參選人陳柏惟以海綿寶寶片頭曲改編的「國瑜草包」一曲炒熱氣氛。

民進黨新北市立委參選人賴品妤以紅色緊身衣Cosplay登台、民進黨立委參選人吳怡農、立委余天與會，余天與林昶佐兩人合唱，氣氛high到最高點。

蔡總統逐一介紹立委選將，還問年輕人是不是這些立委參選人的選民，問過一輪後，最後開心地說：「不過你們都是我的。」

蔡總統肯定林昶佐專業問政，透露林昶佐每天一早出門，晚上回家兩歲的女兒睡了，只能在跑行程的空檔跑回家看女兒，還好女兒還認得這位爸爸。

總統說，這樣的場景很心酸，為什麼林昶佐要拚成這樣，是因為看到香港的年輕人為了爭取民主自由，國中生、高中生都上街頭，台灣的孩子會長大，林昶佐的女兒、洪慈庸的女兒也會長大，「如果我們這一代人沒有守住台灣，未來上街的很可能就是我們的孩子」。

總統表示，現在這麼拚就是希望為了下一代、為了台灣的未來來拚，雖然林昶佐是無黨籍，但面對中國的壓力，目標是相同的，2020台灣一定要團結、一定要大凱旋、大勝利。

她拜託現場群眾拿起手機加入「英眼部隊」，明年1月11日到各投開票所幫忙報票；第二件事，今天的舞台很震撼、人也很多，請大家拍下照片傳給家人、朋友、同學，告訴他們不但高雄很熱鬧，台北也很熱鬧。

蔡總統表示，2020年一定要投票向世界展現，台灣人很在意自己的國家，有決心保護自己的國家，有決心守護主權、民主與自由，把台灣的聲音讓世界都聽到，她也預告明年1月10日在凱道舉辦選前之夜，邀請大家凱道見。（編輯：楊玫寧）1081221