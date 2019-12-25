蔡競辦：韓國瑜施政滿意度慘 別再當隱形市長

（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文連任辦公室發言人莊瑞雄、簡舒培、顏若芳說，今天是六都首長就職週年，但高雄市長韓國瑜施政滿意度慘不忍睹，呼籲國民黨總統候選人韓國瑜早日回歸高雄市政，別再當「隱形的市長」。

莊瑞雄、簡舒培、顏若芳共同召開「隱形的市長，施政滿意再度吊車尾」記者會。

簡舒培表示，去年11月24日九合一大選後，六都首長於12月25日宣誓就職，今天正好1週年，結果韓國瑜的施政滿意度也跟他的民調一樣，「慘慘慘慘」，韓國瑜無心高雄市政，自認可以當選總統，但選民顯然不買單，多項民調顯示，韓國瑜施政滿意度敬陪末座，被網友嘲諷是「隱形的市長」。

顏若芳說，韓國瑜去年參選時信誓旦旦發表不落跑宣言，上任表現荒腔走板，被網友戲稱是「韓總機」，還打臉去年的自己，10月16日就開始請假落跑「放韓假」，結果請假之後也沒有認真跑行程，常常「睡到中午」。

莊瑞雄指出，上週末有50萬人走上高雄街頭訴求罷韓，結果韓國瑜只敢用「遮羞布」來轉移焦點，毫無反省之意；他說，雖然韓一再強調「得民心得天下」、「沒有對不起高雄人」，但無論是民調或民心，恐怕韓國瑜都無法獲得民眾的認同，奉勸韓國瑜勇於面對高雄市民的不滿，勿再當「隱形的市長」。

韓國瑜參加「博恩夜夜秀」，並提到因為選戰請假，不能陪著高雄人，感到抱歉。

簡舒培說，韓國瑜21日挺韓遊行一半就落跑，去錄「博恩夜夜秀」，在節目上向高雄市民道歉，但隔天就用「遮羞布」形容50萬罷韓民眾，韓國瑜嘴上道歉，但心裡卻不是這樣想。

莊瑞雄也批評，面對博恩問哪個國家危害台灣，韓國瑜連「中國」兩個字都講不出來；他說，史上也很難看見，一個民調最後一名的市長，卻被一個政黨推出來參選總統。（編輯：紀淑芳）1081225