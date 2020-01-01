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出席中華民族聯合祭祖大典 宋楚瑜：兩岸一家親

最新更新：2020/01/01 18:26
親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）1日出席中華民族聯合祭祖大典致詞表示，「我們是中華民族子弟，炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親，希望兩岸和平」。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月1日
親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）1日出席中華民族聯合祭祖大典致詞表示，「我們是中華民族子弟，炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親，希望兩岸和平」。中央社記者吳睿騏桃園攝　109年1月1日

（中央社記者吳睿騏桃園1日電）親民黨總統候選人宋楚瑜今天表示，自己是中華民族炎黃子孫的中國人，也是吃台灣米、喝台灣水長大的台灣人，他說，兩岸兄弟一家親，希望兩岸和平，讓全世界看到中華民族亮起來。

宋楚瑜下午出席在國立體育大學綜合體育館舉辦的中華民族聯合祭祖大典致詞表示，「我們是中華民族子弟，炎黃子孫不忘本、兩岸兄弟一家親，希望兩岸和平」。從小受到的教育就是「子孫雖愚經書不可不讀，祖宗雖遠祭祀不可不誠」。

宋楚瑜指出，不管是從福建、閩南來的鄉親，就是實實在在工作，一步一腳印為國家、父母認真做一個好人。自己過去受到大家的栽培，在台灣省為大家服務。自己上山下海南北奔波得打拚。最重要的就是客家人所說「世世代代做一個良善的人」，不忘老祖先。

宋楚瑜也堅持「兩岸要和平」，他說「我是中華民族炎黃子孫。所以我是中國人」，隨後又以台語表示「我也是吃台灣米、喝台灣水長大的台灣人」。

他指出，兩岸要相親相愛，相互尊重、諒解，台灣自由民主的制度是民眾共同的驕傲，經濟發展是大家共同打拚所獲得的成果，因此，中華民族要站起來、富強起來，更重要的，是把台灣過去自由民主的制度，讓全世界看到中華民族亮起來。（編輯：李錫璋）1090101

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