掃街搶攻三重票倉 蔡總統比大愛心感謝民眾力挺

（中央社記者游凱翔台北10日電）選戰倒數最後一天，總統蔡英文今天馬不停蹄，下午赴有「民主聖地」的綠營票倉三重，替尋求連任的同黨立委候選人余天車隊掃街，大批不同年齡層的民眾簇擁在街頭大喊支持，蔡總統、余天也以手勢比出「大愛心」，感謝民眾的力挺。

選戰倒數，蔡總統馬不停蹄車隊掃街拜票，上午先赴土城區替尋求連任的新北市第10選區（土城、三峽）立委候選人吳琪銘車掃拜票，緊接再前往板橋替一樣尋求連任的羅致政、張宏陸等人站台。

蔡總統下午赴有「民主聖地」之稱的三重地區車隊掃街，沿途不分年齡層的民眾簇擁街頭，有人手持看板、有人拿著海報，也有人自製旗幟揮舞；而蔡總統、余天也以手勢比出「大愛心」，感謝民眾的力挺，此外，也有民眾拿出「想要你的一生」及「鼠年到了，我屬於你們」看板，支持者則哄堂大笑。

蔡英文上午在土城致詞也提到「四個注意」及「三個一定」。

四個注意部分，分別是，注意不要懷疑自己，因為民進黨的路線是正確的，民眾的選擇也是正確的；注意不要低估對手，因為他們最後一定會集結起來；注意不能仇恨對方，因為韓國瑜及蔡英文的支持者很多都是家人，要用愛和團結來選舉；注意勿分散力量，要團結到最後。

三個一定部分，則是一定要回家、一定要拉票、一定要投票。蔡總統最後表示，很多支持者在最後階段都會焦慮跟緊張，但沒關係，如果感到焦慮就要出門去拉票，也呼籲晚上的選前之夜大家站出來，只要團結就一定會贏。（編輯：蘇志宗）1090110

總統蔡英文10日下午赴三重替尋求連任的立委候選人余天車隊掃街，支持者手持看板加油打氣。中央社記者游凱翔攝 109年1月10日