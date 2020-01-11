蘇貞昌：投票分流增速度秩序良好

（中央社記者黃旭昇新北11日電）今天是總統、立委選舉投票日，行政院長蘇貞昌今天到新北市育林國中投票，他對於投票秩序與速度良好感到欣慰。他說，看見許多年輕人返鄉投票，也呼籲國人踴躍投票。

蘇貞昌今天上午與夫人詹秀齡一起到育林國中投票，由於已經排隊人龍，蘇貞昌也與選民一起排隊，遇到熟識的民眾，親切的打招呼，並花了40分鐘才投完票。

蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，今天投票速度很快，消化很快，與上次選舉情形不同，且因為天氣很好，鼓勵公民踴躍投票。

蘇貞昌說，全國增設1340個投開票所、增加圈票遮屏，因為有分流並增加圈選處，增加投票速度。投票過程發現有許多年輕人返鄉投票、也有首投族投票，值得鼓勵，希望大家多投票。（編輯：張芷瑄）1090111