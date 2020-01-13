蔡總統快速出手留任蘇揆 綠委認有助穩定政局

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文11日拿下817萬票勝選，今天隨即約見並留任行政院長蘇貞昌，讓他繼續領導行政團隊；民進黨立委管碧玲認為，總統快速出手處理，有助於穩定政局；民進黨立委柯建銘則說，蘇貞昌任內表現傑出，選後留任是理所當然。

2020總統立委大選11日投開票，蔡總統拿下超過817萬票勝選，民進黨在立法院取得61席單獨過半；行政院依照憲政慣例，在新國會產生後應內閣總辭。

蔡總統今天中午約見蘇貞昌，蘇貞昌口頭提出總辭，主因是考量總統新任期要有新布局，尊重總統的人事權；蔡總統則當面慰留蘇貞昌。

總統府發言人張惇涵說，蔡總統相當感謝蘇貞昌及行政團隊這一年多來的努力，也因為蘇貞昌的領導，讓人民對政府的施政成果有感，更贏得人民感動。

張惇涵說，雖然依照憲政慣例，內閣必須提出總辭，但蔡總統向蘇貞昌表達希望他能繼續領導行政團隊，讓政府能在國家當前正面對各項內外挑戰下，穩健而有效能的推動各項施政。

蘇貞昌接受蔡總統慰留，繼續擔任行政院長。行政院下午隨即召開臨時院會，提出內閣總辭，完成總辭流程後，蘇貞昌也在臨時院會提到，希望所有的閣員繼續為國打拚服務，做出有感政績。

民進黨立委管碧玲認為，總統快速出手處理，留任蘇內閣，對穩定政局有幫助，因為人事異動難免會有紛擾，恐怕人民也不樂見這些紛擾。

民進黨立委柯建銘則表示，蘇貞昌任內表現傑出，做出績效，在選舉過程也幫了很大的忙，扮演關鍵性角色，選後留任理所當然，大家也認為很適當。（編輯：蘇志宗）1090113