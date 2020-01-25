飛行夾克詢問度破表 卓榮泰：勝利版2月上線

民進黨主席卓榮泰（圖）偏好穿著飛行夾克，他手上拿的是2020總統大選時期出的飛行夾克。中央社記者吳家昇攝 109年1月25日

（中央社記者陳韻聿台北25日電）民進黨2020選舉大勝，競選募款小物綠色「護國保台」飛行夾克的詢問度選後依然不墜。黨主席卓榮泰說，選前承諾的「勝利版」夾克預定2月6日上線，且會另外推出配件包。

民進黨去年12月推出第一波競選募款小物「護國保台為民主而戰」飛行夾克，支持者只需捐款新台幣2020元就能獲得一件。400件限量夾克上線短短15分鐘即被搶購一空，卓榮泰當時表示，待民進黨打贏選戰，「再來做勝利版吧！」

談起飛行夾克，卓榮泰說，自己從2016至2017年左右開始收集飛行夾克，至今包含民進黨自家推出的在內已收集7件。他喜歡飛行夾克的舒適方便和帥氣。

至於民進黨為何推出飛行夾克，卓榮泰說，他2018年12月登記參加黨主席補選，兩天後首度召開文宣會議，臨時找了件購自網路的飛行夾克穿上，結果廣獲與會年輕人好評，直稱這樣的夾克讓他顯得年輕，建議多穿。2019年1月在黨主席補選勝出後，他決定推出民進黨自家的飛行夾克。

去年9月28日民進黨黨慶大會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌和所有中央黨部人員都穿上胸前繡有「928」字樣的綠色飛行夾克，在舞台上顯得整齊有戰力，引發關注和詢問。

民進黨因此決定推出胸前繡「2020」的類似款式夾克作為競選募款小物；夾克左右袖上各有一個臂章，分別是老鷹在玉山和大海上展翅翱翔的圖樣，還附有「台灣大凱旋」和TOGETHER TAIWAN的可拆式帶狀吊飾。

卓榮泰說，「勝利版」飛行夾克預定2月6日推出，支持者同樣只需捐款2020元即可獲得一件，且採預購制、不限量，訂購就送另外推出的配件包。

卓榮泰表示，配件包內含新款臂章和吊飾等，也適用去年推出的飛行夾克。勝利版夾克將更透氣，「這樣春天還可以穿」，且從用料到作工依然是100%台灣，同樣「防風、防滲透」。（編輯：謝佳珍）1090125

民進黨主席卓榮泰（圖）偏好穿著飛行夾克，卓榮泰說，穿著飛行夾克比西裝外套方便活動，在一些正式場合穿著也不失禮。中央社記者吳家昇攝 109年1月25日