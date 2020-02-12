民眾黨團拜會 時力盼朝野支持18歲公民權

（中央社記者王揚宇台北12日電）台灣民眾黨立法院黨團今天拜會時代力量立法院黨團；時力黨團總召邱顯智說，針對18歲公民權的修憲，希望不光是民眾黨，朝野各黨都能支持。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶上午率領黨籍立委拜會時力黨團，時力黨團會後發布新聞稿說明。

邱顯智指出，時代力量2017年提出18歲公民權的修憲案，當時獲得民進黨立委連署；新的會期，希望不光是民眾黨，包含朝野各黨都能繼續支持。

除了修憲案，邱顯智說，時代力量上個會期有許多「未竟之業」，包括居住正義的實價登錄、囤房稅，「反紅媒」的廣電三法、公益揭發保護法等優先法案，在這個會期，時代力量會全力推動。

至於未來立法院委員會的抽籤及分配狀況，邱顯智強調，時力過去都以內部討論為主，未有與其他黨團交換委員會的慣例，這次也不會與其他黨團交換。

新聞稿也提到，賴香伶指出，時力黨團在上一屆提出非常多進步的政策，透過這次拜會，期盼未來小黨能在國會發揮力量，成為居住正義、財政紀律、修憲議題及其他改革法案的重要推手。民眾黨也會以求同存異的態度，繼續尋求各黨團與社會更多的支持。（編輯：謝佳珍）1090212