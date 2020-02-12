吳新興陪見僑團提自由祖國 游錫堃糾正用詞

（中央社記者范正祥台北12日電）立法院長游錫堃今天在立法院接見僑團時，公開糾正僑務委員會委員長吳新興「自由祖國」用詞。游錫堃認為，講自由祖國，就等於還有一個不自由祖國，這個要改；現在沒有所謂自由祖國，也不要有兩個祖國。

日本台灣商會聯合總會返國致敬團下午拜會游錫堃，陪同接見的僑務委員會委員長吳新興致詞時指出，這是游錫堃上任後接見的第一個僑團；現場立刻響起掌聲。

吳新興表示，他要向游錫堃報告，日本台灣商會聯合總會長久以來對於國家十分支持，尤其這次在武漢肺炎微妙敏感的時刻組團回台，「代表旅日所有台商朋友對於『自由祖國』、對於台灣故鄉的支持和向心。」

吳新興致詞後，游錫堃接著受邀上台發表談話。游錫堃說，歡迎日本台灣商會聯合總會訪團成員蒞臨，也表示敬意。因為在抗疫這段期間，「大家對於我們祖國台灣還是非常思念」，願意回國。

不過，游錫堃隨即也表示，這個「祖國」，吳新興講自由祖國，要「糾正」一下。因為觀念還停留在二、三十年前，現在沒有所謂自由祖國，也不要有兩個祖國。

游錫堃認為，「講自由祖國，就等於還有一個不自由祖國，我想，這個要改。」

游錫堃面帶微笑說，藉此機會讓大家知道，不然這樣的用詞聽在心裡會失望。（編輯：蘇龍麒）1090212