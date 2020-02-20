國民黨要助度罷免危機 高市府：韓國瑜優先拚市政

高雄市政府副發言人白喬茵（圖）20日受訪表示，現在市長韓國瑜的重點不是公民團體提出的罷免案，優先拚市政及配合中央做好防疫才是重點。中央社記者王淑芬攝 109年2月20日

（中央社記者王淑芬高雄20日電）國民黨主席候選人郝龍斌及江啟臣表態要助高雄市長韓國瑜度過罷免危機，高市府副發言人白喬茵回應，罷不罷免不是韓國瑜的重點，優先拚市政才是重點，並且要配合中央做好防疫。

白喬茵今天陪同韓國瑜訪視計程車隊行程之後接受媒體聯訪做上述回應。

媒體報導，國民黨主席補選候選人郝龍斌及江啟臣都表態要幫忙韓國瑜度過罷韓危機難關。韓國瑜上午於出席活動後未回應媒體有關提問，迅速離開，而由白喬茵代答。

她說，罷免案不會是韓國瑜的難關，對高雄而言應該有就業難關、經濟難關、兩岸難關；因為高雄有長期資源、結構分配不均的情形，「韓市長現在不是把重點放在罷不罷免這件事情上，而是將重點放在我們是不是來優先拚市政，並且配合中央做好這波防疫」。

公民團體發起罷韓行動，民眾連署書併同公民割草收集的部分已近45萬份。台灣基進新聞部副主任張博洋接受電話回應，有關兩名主席補選候選人表態要協助韓國瑜度過罷韓危機，他呼籲勿助紂為虐。

張博洋說，高雄市本來沒有經濟和兩岸問題，是因為韓國瑜而起，以目前公民團體收集罷韓連署書份數可見罷免案是高雄市民的重點。他表示，國民黨在敗選後黨內一片檢討聲，如今主席補選候選人表態挺韓國瑜還說要幫他度過罷免危機，形同在支持戰敗者。（編輯：謝雅竹）1090220