立院開議在野黨不杯葛 蘇貞昌可望順利報告備詢

（中央社記者郭建伸、王揚宇、范正祥台北20日電）立法院新會期21日開議，行政院長蘇貞昌將率各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備詢。由於3個在野黨團都沒有杯葛議事計畫，蘇貞昌可望順利進行施政報告。

民進黨團21日發布甲級強制動員令，院會之前將先在議場內召開黨團會議。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬受訪說明議事程序，表示蘇貞昌施政報告後就進入總質詢，朝野黨團在質詢時應該會優先關心紓困特別條例。

此外，行政院院會今天通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘近日受訪指出，行政院會通過條例，馬上就會送來立法院；立法院21日開議時，民進黨團會提出報告事項，讓特別條例逕付二讀，改列25日的討論事項，希望25日能夠通過。

國民黨立法院黨團總召林為洲、書記長蔣萬安今天回應中央社記者詢問時均表示，明天院會照議程正常進行，不會杯葛。

由於民進黨團擬縮減質詢時間為15分鐘，國民黨團首席副書記長林奕華表示，總質詢是立委行使職權很重要的部分，尤其民意代表第一線接觸很多民眾對防疫的意見反映，總質詢時間可以給政府一些好的叮嚀和建議，讓防疫更貼近民眾的想法，所以還是會完整利用總質詢時間。

時代力量立法院黨團總召邱顯智受訪表示，一切按部就班來處理，沒有杯葛問題。至於是否縮減質詢時間，他說，執政黨有4人，時力只有1人，所以應該不需要縮減時間，且時力是在野黨，會好好利用時間質詢。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，議場是論理的地方，新國會有許多新科立委，民眾黨團希望開議後照議事規則理性問政，比較合乎政黨政治與國會監督；若採取杯葛手段，一定是有特殊情勢需求，但此時的朝野關係，杯葛並非必要手段。

至於21日開議，院會中也將宣讀參與世界衛生組織（WHO）的立法院朝野黨團共同聲明，國民黨團、時力黨團、民眾黨團都表示，日前已完成協商並簽字，將予以支持。（編輯：張良知）1090220