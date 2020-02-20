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政院版武漢肺炎特別條例 綠力促速審藍將提修正

最新更新：2020/02/20 18:43

（中央社記者王揚宇、劉冠廷、郭建伸台北20日電）針對行政院會今天通過因應武漢肺炎的特別條例草案；民進黨立法院團表示，全力促成特別條例在最短時間內審議通過；國民黨立法院團表示，大方向支持，但一些細節上會提出修正動議。

政務委員羅秉成出席院會後記者會時表示，特別條例定名為「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，草案分為防治、紓困、振興與罰則等4部分，共18條，後續送立法院審議。

對此，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱受訪表示，會全力促成特別條例於最短時間內在院會審議通過，也會與在野黨團的版本進行協商，以及在必要時做文字或內容上的補充修訂。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則於近日受訪指出，行政院會通過條例馬上送立法院，立法院21日開議時，民進黨團會提出報告事項，逕付二讀，改列25日的討論事項，希望25日能夠通過。

國民黨立法院黨團總召林為洲表示，對於行政院提出的嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例草案，在大方向上是支持的，但在一些細節上，如隔離檢疫假的規定上，與國民黨團的版本有所不同，所以到時候在朝野協商時，會提出修正動議，參與討論。

林為洲強調，基本上不會反對政院版的草案逕付二讀，但希望在朝野協商時，能納入其他黨團的版本以及個別立委所提出的修正動議。

台灣民眾黨立法院黨團總召賴香伶說，政院版的紓困條例沒有詳細規定津貼、補償費用，多是授權行政主管機關訂定施行細則和適用對象，以法條而言並不明確，恐讓勞資雙方都不清楚。

賴香伶指出，比如政院版第4條有明定，企業若給付員工請防疫照顧假期間薪資，得從營利事業所得稅抵減200%的薪資，但有些小企業並沒有營利事業所得額，得再由財政部提出細則辦法；另外如第9條的振興措施適用對象是「發生營運困難產業」，但沒有明定營運困難的程度。

賴香伶說，畢竟紓困條例很快就要上路，屆時協商法條時，行政機關應提供施行細則，讓立法院及社會大眾了解。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則說，政院版的紓困條例，除了對企業紓困，也不能忽略勞工的權益；此外，政院版中對於散播疫情相關假訊息或謠言，最高可處3年以下有期徒刑或罰新台幣300萬元的規定，這要考量有無符合比例原則、刑度是否合理等。

邱顯智也強調，對於政院版內容，黨團會仔細研議與討論，在總質詢及朝野協商時提出看法與建議，讓特別條例更趨完整，幫助受衝擊的產業與民眾。（編輯：林興盟）1090220

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