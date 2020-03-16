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首頁 / 政治

公務員赴旅遊警示國回台後請假 將影響考績

最新更新：2020/03/16 18:33

（中央社記者顧荃台北16日電）武漢肺炎確診個案接連與國外旅遊有關，人事行政總處今天說，雖不會對全國公務員下達旅遊禁令，但已要求人事單位對准假要審慎考量；若去旅遊警示國，回台後請假也可能影響考績。

因應武漢肺炎防疫，內政部宣布禁止部內人員赴「國際旅遊疫情建議等級」第三級警示國；澎湖縣、台中市、台南市、雲林縣、基隆市等地方政府，也陸續禁止公務人員前往旅遊警示國家地區；新北市則要求教職員工不得到高風險疫情國家。

對於是否會針對全國公務員發布旅遊禁令，人事行政總處表示，目前沒有發布全國公務員出國旅遊禁令的規劃，但第三級旅遊警示國家應盡量避免前往，已請各機關人事主管，對於前往第三級旅遊警示國的准假程序，要審慎考量，由前端准假程序進行管理；現在實務上也沒有公務員硬要請假去第三級警示國旅遊。

根據中央流行疫情指揮中心的旅遊疫情建議，第三級國家是最高等級，應避免所有非必要旅遊，從第三級國家入境後須居家檢疫14天；目前公告的第三級國家包括中港澳、韓國、杜拜、義大利等歐洲27國。

至於第二級與第一級旅遊警示國，中央流行疫情指揮中心則要求返台後要14天自主健康管理。

人事行政總處表示，公務員原本請病假與事假合計14天內不影響當年考績，但若公務員非必要前往第二級與第一級旅遊警示國，回台後要請假自主健康管理，則不管請幾天事假或病假，都將列入年底打考績的參考，可能影響考績評等。

人事行政總處說，因應國際旅遊疫情，建議政府機關、學校、國營事業機構等各類人員，原有的國際考察和交流等活動，若是對象為第三級國家，若非必要應避免前往；第一級或第二級國家要審慎考量必要性、急迫性跟替代方案，如要前往應提高自身防護，並遵守當地防疫指示。（編輯：蘇志宗）1090316

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